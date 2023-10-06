Ветеран израильской разведки назвал вариант начала Третьей мировой войны и предрёк судьбу Украины

Ветеран израильской разведки, бывший руководитель спецслужбы «Натив», военный эксперт и политолог Яков Кедми назвал вариант начала Третьей мировой войны, а также предрёк судьбу Украины.

В интервью YouTube-каналу Metametrica он, в частности, напомнил, что в декабре 2021 года Запад проиграл России первый раунд борьбы за Украину, когда самоуверенно отказался от требования Москвы не пускать Киев в НАТО.

Сейчас же, по его мнению, после начала спецоперации и длящегося уже поле полутора лет вооруженного конфликта, события для Запада и прежде всего США могут развиваться ещё более негативно.

«Владимир Путин уже давно всем всё разъяснил, – подчеркнул Кедми. – В случае столкновения российских войск и НАТО, ответ Москвы прилетит в первую очередь не в Берлин, Париж или Лондон, а сразу в Вашингтон».

Как убеждён эксперт, никакой «ограниченной, небольшой войны» в Европе Россия не допустит, когда США будут отсиживаться за океаном и наблюдать за происходящим, подкидывая что-то в костер, чтобы не тух, подсчитывая доходы. Первыми, кто ощутит на себе всю мощь возможного российское воздействие, в случае столкновения с НАТО, будут именно американцы, не сомневается бывший разведчик.

«Россия в первую очередь нанесет удар по США, чтобы за считанные часы ликвидировать их стратегический потенциал и устранить угрозу для себя. Поэтому на Варшаву тратиться нет необходимости, поскольку поляки сами прибегут извиняться и каяться», – считает он.

При этом Кедми отметил, что западным политикам, совершающим какие-то необдуманные действия, никогда не удаётся просчитать будущую реакцию россиян, Москва же на все их шаги отвечала неожиданным способом.

«Например, они думали, что раздавят Сирию, а за ней Иран, и возьмут под контроль весь Ближний Восток, добившись стратегического преимущества над РФ и КНР. Когда они начали украинскую авантюру, они уже планировали, через сколько лет шестой флот расположится в Севастополе. Что произошло в 2014 году? Крым перешёл полностью в состав России», – напомнил политолог.

По его словам, сейчас западные политики продолжают безрезультатно пытаться своими собственными истеричными криками «о приближающейся победе на Украине» убедить в этом самих себя и окружающих.

«Но более ответственные политики говорят, что пора садится за стол переговоров с Россией, так как если ВС РФ начнут полноценное наступление, то от Украины, как от государства, может вообще ничего не остаться», – предрёк будущее «незалежной» бывший руководитель израильской спецслужбы «Натив».

Как ранее писал «Эксперт», 5 октября в ходе Валдайского форума президент РФ Владимир Путин предупредил, что если против России будет применено ядерное оружие, то наша страна ответит.

«В этом случае мы как мученики попадём в рай, а агрессор просто сдохнет, не успев раскаяться», – заявил глава государства.