Политический кризис в США и снижение поддержки Украины в странах Евросоюза могут привести к резкому снижению или прекращению финансовой и военной помощи Киеву.

Об этом в статье для журнала Responsible Statecraft, выдержки из которой публикует РИА Новости, написал бывший директор по анализу России в ЦРУ Джордж Биби.

По мнению экс-аналитика, сочетание усталости от Украины в США и в Европе может создать переломный момент, когда постепенное снижение поддержки Киева Западом превратится в резкое падение или полное прекращение. При этом Биби отмечает, что такой вынужденной для Украины ситуации она не сможет ни просить мира, ни выиграть войну.

«Вне зависимости от исхода конфликта, финансирование и управление Украиной всё равно окажется проблемой Запада, а не России», – уверен бывший аналитик ЦРУ.

Кром того, экс-разведчик предположил, что без полноценного мирного соглашения с Москвой Киев столкнётся с трудностями в поиске финансовых доноров, а поток беженцев из этой страны приведёт к расколам в НАТО и Евросоюзе.

«Американская политика, в свою очередь, утонет в спорах о том, кто виноват в поражении Украины», – резюмировал бывший директор по анализу России в ЦРУ.

Как ранее писал «Эксперт», по мнению журналистов американского издания Politico, после отставки спикера палаты представителей конгресса США Кевина Маккарти на Украине царит настоящая паника – официальные представители киевского режима в частных беседах выражают обеспокоенность относительно американской помощи.