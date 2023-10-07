Аналитики раскрыли, где россияне хранят деньги

Треть россиян хранят свои деньги только «под матрасом» из-за неуверенности в завтрашнем дне и опасений блокировок по картам, однако большинство все же выбирают банковские вклады. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на исследование Anderida Financial Group.

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«Сегодня дома хранить сбережения предпочитают 32% респондентов. Столь существенную долю можно объяснить тем, что многие не испытывают уверенность в завтрашнем дне и беспокоятся, что деньги понадобятся срочно. Также есть та категория, которая боится блокировки средств. Нельзя упускать из внимания и психологическую проблему и убеждение, что дома надежнее», — отметили аналитики.

Банковские вклады предпочитают 46% россиян. Доля тех, кто имеет только один вклад, составляет 42%, два депозита есть у 25% граждан, три — у 10%, четыре — у 8%, пять и более — у 15%. В исследовании также говорится, что 10% опрошенных россиян хранят деньги и дома, и в банке. Около 12% вложились в ценные бумаги.

«Самая популярная цель накоплений — "на всякий случай, про запас", на нее приходится около 42%. Еще четверть россиян копят на старость, а 18% — на дорогостоящую покупку, например, автомобиль, крупная бытовая техника, первоначальный взнос по ипотеке. Порядка 9% откладывают на образование детей, еще 6% назвали другие причины. Сбережения, которые позволят покрыть расходы на протяжении более трех месяцев, имеют лишь 40% россиян. При этом средний размер сбережений составляет порядка 250-300 тыс. рублей», — отметили аналитики.

