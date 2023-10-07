Более 20 московских промышленников стали лауреатами городской премии

Власти Москвы отметили заслуги московских производителей, организовав премию PromMOSCOW Awards. Специальные награды в семи номинациях получили более 20 крупнейших промышленных предприятий города. Об этом сообщил вице-мэр Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

На звание лучших в семи номинациях претендовали производители кондитерских, медицинских, лекарственных. строительных, упаковочных, косметических и других изделий. По мнению министра правительства Москвы, руководителя столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Владислава Овчинского, подобные награды позволяют подчеркнуть важность работы тех, кто ежедневно занимается производством высокотехнологичных лекарств, инновационных решений для транспорта, разработкой и выпуском косметики, продуктов питания и другой продукции, необходимой для жизнедеятельности современного мегаполиса.

Первую позицию в номинации «Эффективный промышленный комплекс» занял производитель медной катанки и проволоки «Элкат». Продукция компании поставляется на ведущие предприятия кабельной промышленности страны. «Эффективным резидентом ОЭЗ» был признан производитель коммуникационного оборудования «Бифорком Тек». В категории «Крупнейший построенный промышленный объект» победила компания «Крост». Предприятие реализовало масштабный инвестиционный проект по строительству промышленного технопарка.

Производитель зарядных станций для электромобилей «Парус Электро» занял первое место в номинации «Рост производительности труда». А самым «экспортноориентированным предприятием» стал завод «Очаково», который произвел напитков на сумму 27 млн долларов.

Самым «открытым промышленным предприятием» был признан производитель мороженого Brand Ice. К такому выводу жюри пришло на основе того, что предприятие с начала текущего года провело порядка 80 туров в рамках проекта «Открой#Моспром». Спортивным лидером среди промышленников оказался Московский НПЗ, который несколько лет подряд становится призером спартакиады «Моспром».