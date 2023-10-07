Медведев нашел, как остановить стремление США разжигать повсюду конфликты

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев прокомментировал начало боестолкновений между ХАМАС и Израилем, заявив, что ключевым игроком там являются США. Остановить же «маниакальную страсть Америки поджигать конфликты повсюду на планете», по его мнению, может только гражданская война на территории США.

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«Начало боестолкновений между ХАМАС и Израилем в день 50-летия начала войны Судного дня – событие, которое можно было ожидать. Вот чем надо было заниматься Вашингтону и его союзничкам. Конфликт между Израилем и Палестиной длится десятилетия. И США там ключевой игрок», — написал Медведев в своем Telegram-канале.

При этом он подчеркнул, что вместо активной работы над палестино-израильским урегулированием американцы «залезли к нам и вовсю помогают неонацистам, сталкивая два близких народа».

«Что может остановить маниакальную страсть Америки поджигать конфликты повсюду на планете? Видимо, только гражданская война на территории США», — резюмировал Медведев.

