Минобороны сообщило о поражении объектов ВСУ под Одессой и Житомиром

За прошедшие сутки российские военные нанесли поражение живой силе и военной технике противника в 121 районе проведения спецоперации. В частности, с помощью ПВО был сбит украинский штурмовик Су-25 в Запорожье, кроме того, ликвидированы склады с боеприпасами и топливом ВСУ под Одессой, в Житомире, Черкасской, Харьковской и Полтавской областях, сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

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«В районе населенного пункта Ильичевск Одесской области уничтожен склад военно-технического имущества ВСУ. В районе населенного пункта Победа ДНР поражен пункт управления 95-й десантно-штурмовой бригады ВСУ. В районе населенного пункта Дубиевка Черкасской области поражены склады авиационных средств поражения воздушных сил Украины. В районе населенного пункта Огурцово Харьковской области уничтожен склад боеприпасов 1-й бригады специального назначения ВСУ. На аэродромах: «Озерное» в районе города Житомир и «Миргород» в Полтавской области уничтожены склады топлива для авиатехники ВСУ. Средствами противовоздушной обороны в районе населенного пункта Преображенка Запорожской области сбит штурмовик Су-25 воздушных сил Украины», — сообщил Конашенков.

На Донецком направлении, по его словам, за сутки было уничтожено около 190 украинских военнослужащих, три автомобиля, артиллерийская система М777 США и гаубица Д-30. На Запорожском направлении ликвидировано до 50-ти украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, два пикапа, гаубица «Мста-Б», орудие Д-20 и пушка М-46. На Южно-Донецком направлении уничтожено до 225-ти украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, два автомобиля, гаубица Д-20 и станция РЭБ.

На Краснолиманском направлении противник потерял свыше 65-ти военнослужащих, два пикапа, самоходную гаубицу «Акация», два орудия Д-30 и одно Д-20. На Купянском направлении, по словам Конашенкова, российские военные за сутки уничтожили свыше 40 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, два автомобиля, самоходную артустановку «Krab» и артсистему М777. На Херсонском направлении были ликвидированы до 30-ти украинских военнослужащих, два автомобиля, гаубица Д-30 и пресечена деятельность двух диверсионно-разведывательных групп ВСУ.

Российские средства ПВО за сутки перехватили семь реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS и четыре противорадиолокационных ракеты HARM. Кроме того, были уничтожены и подавлены средствами радиоэлектронной борьбы 38 украинских беспилотников.

«Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 487 самолетов, 250 вертолетов, 7610 беспилотных летательных аппаратов, 440 зенитных ракетных комплексов, 12387 танков и других боевых бронированных машин, 1161 боевая машина реактивных систем залпового огня, 6679 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 13892 единицы специальной военной автомобильной техники», — уточнил Конашенков.

