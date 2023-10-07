Минцифры определило возможные места предъявления цифрового паспорта

Минцифры разработало правила применения приложения «Госуслуги» для идентификации граждан РФ при помощи цифрового паспорта. Из проекта постановления правительства, опубликованного на федеральном портале проектов нормативных правовых актов, следует, что такой паспорт можно будет предъявлять для подтверждения возраста при покупке алкоголя, для посадки в поезд и отправки посылки.

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Согласно документу, россияне смогут предъявить электронное удостоверение личности только при наличии биометрических данных в единой биометрической системе. Разместить их самостоятельно можно через сканирование в мобильном приложении «Госуслуги» своего загранпаспорта, водительского удостоверения, либо паспорта болельщика, а также через сдачу своей биометрии в МФЦ. Предоставляться цифровой паспорт будет через QR-код, который сформируется на портале.

При помощи цифрового паспорта можно будет подтвердить возраст совершеннолетия для покупки алкогольной или табачной продукции, а также для посещения музея или зрелищных мероприятий. Принимать электронный документ планируют также при посадке в поезда дальнего следования, оформлении услуг связи, заселении в гостиницу, отправке почтовых отправлений, получении госуслуг и проведении финансовых операций в банках, а также при оформлении пропусков на территории организаций, за исключением предприятий ОПК.

«При проверке будут отображаться только необходимые данные. Например, продавец табачного магазина или билетер в кино увидит только фото и сведения о возрасте, а проводник поезда — фото, серию и номер вашего паспорта, чтобы сверить их с данными, указанными в билете», — уточнили в пресс-службе Минцифры.

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о цифровом паспорте 18 сентября.