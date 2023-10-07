Национализированную квартиру жены Зеленского в Ялте выставили на торги

Распорядительная дирекция имущества Республики Крым выставила на аукцион квартиру в ялтинском поселке Ливадия, которая до национализации принадлежала жене президента Украины Елене Зеленской. Первоначальная цена квартиры составляет 24,6 млн рублей, шаг аукциона определен в 1,23 млн рублей, сообщает ТАСС со ссылкой на данные системы ГИС «Торги».

Статья по теме: В Крыму продали первые объекты недвижимости украинских бизнесменов

Квартира площадью 119,5 кв. метров располагается в Ливадии на улице Батурина. Торги назначены на 30 октября, заявки будут принимать до 26 октября. Участники аукциона должны внести задаток в размере 50% от начальной цены квартиры, которую определили в 24,6 млн рублей.

Ранее председатель Госсовета республики Владимир Константинов заявлял, что рыночная стоимость квартиры Зеленских составляет порядка 23,9 млн рублей.

За год в Крыму национализировали около 750 объектов недвижимости, в числе которых квартира жены Зеленского в Ялте, собственность украинских олигархов Сергея Таруты, Игоря Коломойского, Рината Ахметова и политика Арсения Яценюка, а также имущество 12 украинских банков и киевского футбольного клуба «Динамо». Предполагается, что в 2023 году поступления в бюджет Крыма от продажи национализированного имущества составят не менее 1,9 млрд рублей.

