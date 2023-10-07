«Спас Россию»: Володин поздравил Путина

Спикер Госдумы Вячеслав Володин одним из первых поздравил президента РФ Владимира Путина с днем рождения. В своем Telegram-канале он подчеркнул, что именно Путин «спас Россию и сделал ее сильной», и пожелал президенту счастья и здоровья.

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«Правильно вспомнить, какой была Россия до того, как он стал главой государства. Разруха, экономический упадок, люди были брошены, социальные обязательства перед гражданами не выполнялись, страна была на пороге очередного развала. Владимир Владимирович спас Россию, сделал ее сильной. Неслучайно Вашингтон и Брюссель, желая развалить Российскую Федерацию, остановить ее развитие, в первую очередь пытаются наносить удары по нашему президенту», — написал Володин.

Несмотря на то, что день рождения Путина пришелся на выходной, у российского лидера он будет рабочим — вместе с главами Казахстана и Узбекистана Касым-Жомартом Токаевым и Шавкатом Мирзиёевым президент РФ примет участие в торжественной церемонии по случаю начала поставок российского газа в Узбекистан через Казахстан, уточняет ТАСС.

