«Тройственный газовый союз» заработал

Президенты РФ, Казахстана и Узбекистана Владимир Путин, Касым-Жомарт Токаев и Шавкат Мирзиёев приняли участие в церемонии по случаю начала поставок российского газа в Узбекистан и Казахстан по газопроводу «Средняя Азия – Центр». Запуск крупнейшего трехстороннего энергетического проекта прошел в формате видеоконференции, передает пресс-служба Кремля.

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Церемония по случаю начала поставок российского газа в Узбекистан через территорию Казахстана и в Казахстан проходила в подмосковной резиденции президента в Ново-Огарево. Выступая с приветственным словом, Путин пояснил, что речь идет о крупнейшем трехстороннем энергетическом проекте, для реализации которого используется газопровод «Средняя Азия – Центр», построенный еще в 1960-е годы.

«Перед специалистами трех стран стояла масштабная и непростая задача – провести диагностику, отремонтировать и технически перевооружить задействованные в проекте, в том числе давно не эксплуатирующиеся, объекты газотранспортной системы России, Казахстана и Узбекистана. Объем выполненных в сжатые сроки работ действительно впечатляет. В России модернизирована газоизмерительная станция "Александров Гай" в Саратовской области. В Казахстане выполнен ремонт труб и освобождены перекачивающие мощности. В Узбекистане построены газоизмерительная станция и новый участок трубопровода "Бухара – Урал"», — сообщил Путин.

Силами трех стран был также организован технадзор за ходом ремонтно-восстановительных мероприятий, производители труб и арматуры оперативно предоставили под проект необходимый объем продукции, РЖД вовремя ее доставили, добавил президент РФ.

«Осуществление данного проекта будет иметь очевидную отдачу для всех трех государств. Узбекистан получит дополнительный источник энергоснабжения, позволяющий гарантировать бесперебойную подачу тепла и электричества в домохозяйства и социально значимые объекты. Казахстан сможет решить вопрос газификации своих северных и восточных регионов. Россия же подтверждает свой статус надежного поставщика природного газа, и мы открыты к дальнейшему сотрудничеству, будем стремиться удовлетворять нужды наших казахстанских и узбекистанских друзей, партнеров, других заинтересованных потребителей в этом виде топлива», — заявил Путин.

Глава государства также подчеркнул, что оперативная реализация такого масштабного проекта показала, что Россия, Казахстан и Узбекистан способны решать «самые сложные, любые, самые амбициозные задачи».

Создание «тройственного газового союза» для координации действий при транзите российского газа через территории Узбекистана и Казахстана обсуждали в Москве еще в ноябре 2022 года. В июне текущего года в рамках ПМЭФ были подписаны контракт на экспорт в Узбекистан российского газа и договор на его транспортировку по казахстанской территории, в соответствии с которыми в ближайшие два года Россия поставит узбекистанским потребителям 2,8 млрд кубометров газа.

