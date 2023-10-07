В МИСИС придумали, как предотвратить взрывы в шахтах

Ученые Университета МИСИС запатентовали устройство, создающее трещины в массиве горных пород для выхода горючих газов. Оно не требует проведения взрывных работ, создания высокого давления для разрыва стенок скважины и использования химикатов. Разработкой уже заинтересовались «Алроса», Evraz и ВНИИ горной геомеханики и маркшейдерского дела, сообщили в пресс-службе вуза.

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Разработчики отметили, что существующие устройства для подобных работ имеют ряд ограничений, связанных с большой площадью воздействия на стенки скважины и длительным подготовительным этапом. Приспособление, созданное в НИТУ МИСИС, разгружает стенки скважин от действия высоких напряжений и позволяет контролируемо высвобождать горючий газ из породы.

В университете пояснили, что перед началом работ пробуренную скважину исследуют на наличие трещин. Затем геотехнолог помещает туда устройство на необходимую глубину. Рабочая жидкость под давлением и распорные плиты оборудования расширяют существующие расколы в скважине и создают новые. Через них и выходит опасный газ.

«Точечное воздействие на стенки скважины помогает проводить их разрыв и развивать трещины вглубь массива, чтобы снизить риски выброса газа. Это сможет предотвратить несчастные случаи, спасти жизни шахтерам и техническому персоналу угле- и горнодобывающих компаний. Исследования прототипа на лабораторном стенде прошли успешно и подтвердили работоспособность оборудования. Впереди нас ждут опытно-промышленные испытания на рудниках горнодобывающих компаний, которые проявили свою заинтересованность в инновационном продукте», — отметил директор НИЦ «Прикладная геомеханика и конвергентные горные технологии» НИТУ МИСИС Виталий Еременко.

Изначально запрос на создание такого оборудования в университет поступил от ОсОО «Вертекс Голд Компани» и ОсОО «Глобал Азия Менеджмент». Как пояснил разработчик устройства, аспирант кафедры физических процессов горного производства и геоконтроля НИТУ МИСИС Владислав Лейзер, компания «Алроса» тоже проявила заинтересованность в этом устройстве и на лабораторном стенде проводились испытания, моделирующие реальные условия их рудника.

Помимо перечисленных компаний готовность к сотрудничеству выразили также АО «ЕВРАЗ Объединенный Западно-Сибирский металлургический комбинат» и Всероссийский научно-исследовательский институт горной геомеханики и маркшейдерского дела.

