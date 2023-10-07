В России создали дрон-невидимку из пенопласта

Беспилотный летательный аппарат самолетного типа ММ-1, невидимый для средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ), создали специалисты инновационного технологического центра TsAGIStart на базе технопарка Центрального аэрогидродинамического института (ЦАГИ) им. Н. Е. Жуковского. Аппарат дешев в производстве, поскольку сделан из пенопласта, при этом он может развивать скорость до 100 км/ч с полезной нагрузкой до 5 кг, сообщил ТАСС представитель центра.

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«Аппарат ММ-1 сделан из обычного пенопласта, он дешев в производстве. Самолет отличается максимальной радиопрозрачностью, изделие не содержит никаких деталей, которые бы создавали помехи. Средства радиоэлектронной борьбы его не видят, аппарат сможет успешно проходить РЭБ противника. Из металлических деталей у беспилотника только двигатель и минимальный набор винтиков, и то часть деталей можно заменить на стеклопластиковые», — рассказал специалист TsAGIStart.

ММ-1 развивает скорость до 100 км/ч с полезной нагрузкой до 5 кг. Это FPV-самолет, управление которым происходит от первого лица. В России еще не выпускали такие аппараты, при этом известно, что подобные самолеты польского и украинского производства применяют ВСУ.

В данный момент ММ-1 существует в единственном экземпляре, еще пять таких аппаратов планируют собрать в ближайшее время. Дрону еще предстоит пройти ряд испытаний на дальность и продолжительность полета. По мнению специалиста ЦАГИ, расстояние 100 км ММ-1 должен пролетать примерно за час.

Представитель TsAGIStart также сообщил, что в будущем в рамках этого проекта может быть создан БПЛА из картона. Ранее СМИ сообщали, что ВСУ начали применять одноразовые грузовые дроны из картона австралийского производства.

