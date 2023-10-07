В ЕС назрела проблема, грозящая сорвать планы блока по Украине

На саммите в испанской Гранаде лидеры стран Евросоюза планировали обсудить тему принятия новых членов, найти способы усилить их геополитическое влияние и договориться об укреплении общего оборонного потенциала, но все эти планы были сорваны спорами вокруг миграции, пишет Bloomberg.

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«Миграция действительно превращается в больной вопрос европейской политики. Многие лидеры предпочитают не застрагивать его, потому что они не раз видели, как эта проблема ставила крест на карьерах их коллег. Однако коллективная неспособность найти решение этой проблемы распространяется и на большинство других актуальных вопросов», — сообщает издание.

Премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, который уже много лет использует миграцию в качестве политического инструмента, в Гранаде разозлили положения миграционного пакта, который разрабатывался несколько лет. Соглашение предписывает государствам-членам ЕС выбирать, хотят они принимать определенное количество мигрантов или готовы вносить иной вклад в общие усилия — финансовый или нефинансовый. Однако дипломаты стран ЕС все же ожидают, что соглашение будет одобрено до выборов в Европарламент, которые пройдут в следующем году.

Споры на эту тему не умолкают, при этом все понимают, что это лишь небольшое усилие на пути решения проблемы, которая будет только усугубляться по мере того, как изменение климата делает экосистему Средиземноморья в Африке все менее пригодной для жизни. Военные операции в Сирии и на Украине также поспособствовали возникновению двух последних миграционных кризисов в Евросоюзе.

«Скандал, разразившийся на этой неделе, наглядно продемонстрировал фундаментальные недостатки в механизмах Евросоюза, а именно громоздкость процессов принятия решений в блоке и его непростое отношение к рабочим, которые перемещаются между государствами-членами», — приводит издание слова одного французского чиновника, присутствовавшего на переговорах.

Bloomberg, ссылаясь на мнение европейского дипломата, пишет, что многие в ЕС сейчас обеспокоены нынешним числом мигрантов, которое может еще больше вырасти, если к блоку присоединятся 60 млн человек в Восточной Европе. Так, Италия приближается к тому, чтобы в этом году принять наибольшее число мигрантов с 2016 года, в Германии устойчиво растет поддержка антииммигрантской партии, Эммануэль Макрон опасается, что рост числа мигрантов может сыграть на руку Марин Ле Пен на следующих выборах президента Франции. Роберт Фицо, победивший на выборах в Словакии, готовится сформировать новое правительство и уже пообещал бороться с потоками мигрантов в одностороннем порядке. Премьер-министру Польши Матеушу Моравецкому тоже предстоит пройти через выборы 15 октября, в Гранаде он публично поддержал Орбана, раскритиковав решение Евросоюза протолкнуть соглашение по мигрантам, указывает Bloomberg.

