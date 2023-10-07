«Железные мечи»: Израиль объявил о контртеррористической операции в секторе Газа

Военная операция Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) в секторе Газа в ответ на массированный ракетный обстрел с палестинской стороны получила название «Железные мечи», говорится в сообщении пресс-службы ЦАХАЛ.

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«Официальный представитель Армии обороны Израиля допустил к публикации название операции: "Железные мечи"», — говорится в заявлении.

Армия обороны Израиля пришла в «состояние боевой готовности» после проникновения боевиков из сектора Газа в приграничные районы на фоне массированного ракетного обстрела со стороны анклава, следует из заявления ВС Израиля. ЦАХАЛ зафиксировал более 2200 запусков ракет по территории государства. Десятки истребителей ВВС сейчас атакуют цели террористической организации ХАМАС в секторе Газа, говорится в заявлении армии Израиля.

«Движение ХАМАС допустило серьезную ошибку этим утром и начало войну против Государства Израиль. Подразделения Армии обороны Израиля повсеместно ведут бои с противником», — заявил министр обороны Израиля Йоав Галант.

