Минобороны сообщило об ударах по объектам ВСУ в Харьковской и Николаевской областях

За прошедшие сутки российские военные нанесли поражение живой силе и военной технике противника в 117 районах проведения спецоперации. В частности, в Николаевской области поражены РЛС обнаружения маловысотных целей и самоходная установка ЗРК С-300, а в Харьковской области уничтожена пусковая установка ракетного комплекса «Точка-У», сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

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«В районе населенного пункта Пересечное Харьковской области поражена на позиции пусковая установка тактического ракетного комплекса "Точка-У". В районе населенного пункта Соколовка Николаевской области уничтожена самоходная огневая установка зенитного ракетного комплекса С-300. В районе населенного пункта Маловарваровка Николаевской области поражена радиолокационная станция обнаружения маловысотных целей СТ-68У. В районах населенных пунктов Серебрянка, Угледар и Антоновка ДНР поражены командно-наблюдательные пункты 67-й, 72-й механизированных бригад ВСУ и 100 -й бригады территориальной обороны», — сообщил Конашенков.

На Донецком направлении, по его словам, за сутки было уничтожено до 165-ти украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, три пикапа, артсистема М777, пункт управления беспилотниками, склад боеприпасов и американская РЛС AN/TPQ-50. На Запорожском направлении ликвидировано до 30-ти военнослужащих, два автомобиля, а также гаубица М119. На Южно-Донецком направлении уничтожено свыше 185-ти военнослужащих, две боевые бронированные машины, четыре автомобиля, гаубица Д-20 и пункт управления беспилотниками.

На Краснолиманском направлении противник потерял около 65-ти военнослужащих, две боевые бронированные машины, а также гаубицу Д-30. На Купянском направлении, по словам Конашенкова, российские военные за сутки уничтожили около 170-ти украинских военнослужащих, танк, две боевые бронированные машины, три пикапа, самоходную артустановку «Гвоздика» и РЛС AN/TPQ-50. На Херсонском направлении были ликвидированы более 40 украинских военнослужащих, два автомобиля, гаубица Д-20 и склад боеприпасов.

Российские средства ПВО за сутки перехватили три тактические ракеты «Точка-У» и две переоборудованные в ударный вариант зенитные ракеты комплекса ПВО С-200. Кроме того, были уничтожены и подавлены средствами радиоэлектронной борьбы 25 украинских беспилотников.

«Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 487 самолетов, 250 вертолетов, 7635 беспилотных летательных аппаратов, 441 зенитный ракетный комплекс, 12415 танков и других боевых бронированных машин, 1161 боевая машина реактивных систем залпового огня, 6685 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 13934 единицы специальной военной автомобильной техники», — уточнил Конашенков.

