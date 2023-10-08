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Мир окончательно потерял способность договариваться, констатировал Дерипаска

8 октября 2023, 09:09

Бизнесмен считает, что огромные жертвы среди мирного населения ничем не могут быть оправданы

FLICKR.COM – ФОТОБАНК

В XXI веке мир окончательно потерял способность и договариваться, и предотвращать кровопролития, а политики продолжают разжигать конфликты и войны, несмотря на огромные жертвы среди мирного населения, написал в своем Telegram-канале Олег Дерипаска. 

«Реально пугает то, что в XXI веке мир окончательно потерял способность и договариваться, и предотвращать кровопролития. Полыхает уже во всех частях земного шара, летят ракеты, гибнут и страдают сотни тысяч людей. Настоящий кризис глобальной безопасности. Вместо того, чтобы хоть как-то остановить этот кровавый хаос, политики продолжают разжигать эти конфликты и войны, потакая своим жалким амбициям», — написал Дерипаска.

Бизнесмен считает, что такие огромные жертвы среди мирного населения и в Израиле, и в Нагорном Карабахе не могут быть оправданы уже ничем — ни геополитикой, ни идеологией, ни религией. Он выразил искренние соболезнования всем пострадавшим и потерявшим близких в эту родительскую субботу.
 