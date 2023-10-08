Названы самые востребованные марки автомобилей в РФ в 2023 году

В январе-сентябре текущего года россияне чаще всего покупали отечественные автомобили Lada, корейские Kia и японские Toyota. На московском авторынке по объемам продаж лидировали машины Skoda, а в Санкт-Петербурге — Ford Focus, сообщили в компании «СберАвто».

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«Lada, Kia и Toyota стали наиболее популярными марками за первые девять месяцев 2023 года среди пользователей "СберАвто". Что касается моделей, наибольшим спросом пользовались Lada Granta, Hyundai Solaris и Kia Riо», — говорится в исследовании сервиса для покупки и продажи авто.

В «Сберавто» также отметили, что предпочтения в выборе автомобиля у жителей разных городов отличаются. Так, например, в Москве наибольшей популярностью пользовались Skoda Octavia, а в Санкт-Петербурге — Ford Focus. Средняя стоимость нового автомобиля в столице составляет 2,6 млн рублей, подержанного – 1,4 млн, в Санкт-Петербурге — 1,8 млн и 1,1 млн рублей соответственно. В Казани и Уфе чаще всего покупали корейскую Kia Riо. Средний чек на покупку нового авто в столице Татарстана составил 1,4 млн рублей, подержанного – 1,1 млн рублей, в столице Башкирии — 1,2 млн и 1 млн рублей соответственно.

Российская Lada в этом году была самой востребованной маркой у жителей Екатеринбурга, Нижнего Новгорода, Челябинска, Самары и Перми. Медианная стоимость новых автомобилей там составила 910 тысяч – 1,4 млн рублей, поддержанных — 960 тысяч – 1,1 млн рублей. Аналитики также отметили особенность в Нижнем Новгороде и Самаре — там из-за популярности российской марки средняя стоимость подержанных автомобилей оказалась выше новых.