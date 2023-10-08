«Превратить в город-сад»: Дерипаска предложил распределить стотысячники между успешными бизнесменами

Четверть всех россиян живут в малых и средних городах, однако отток населения из регионов с каждым годом только увеличивается. Особенно это критично для Сибири и Дальнего Востока, где промышленные предприятия уже испытывают острую нехватку кадров. Остановить отъезд граждан может только качественное улучшение жизни на местах и сделать это достаточно просто — нужно обратиться к успешным бизнесменам с просьбой взять по одному городу, чтобы превратить его в «город-сад», считает Олег Дерипаска.

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В своем Telegram-канале бизнесмен привел данные исполнительного директора Института экономики роста им П.А. Столыпина Антона Свириденко, согласно которым в России сейчас насчитывается 240 городов с населением 50-250 тыс. человек. В них проживает 24 млн россиян. Еще в 801 городе с населением до 50 тыс. человек зарегистрированы 16 млн жителей. Это означает, что четверть граждан страны живет в малых и средних городах, однако ситуация стремительно меняется – люди оттуда уезжают. Население городов с населением до 50 тыс. снизилось более чем на миллион в период с 2010 по 2021 годы, указал Свириденко. При этом экономист подчеркнул, что особенно это критично для Сибири и Дальнего Востока, где крупных городов не так много, «а единство территории как раз обеспечивают малые и средние».

«Эти 240 городов могли быстро стать точками регионального роста при наличии разумных программ поддержки малого и среднего бизнеса. Но сегодня при ставках по кредитам от 16% и тотальном изъятии прибыли экспортными пошлинами об этом не стоит и мечтать», — отметил Дерипаска.

Бизнесмен считает, что «сегодняшняя политика тотального изъятия средств» у граждан и бизнеса не сделает Россию богаче, а эти города процветающими.

«Самый простой путь — это прекратить давить деловых людей, а обратиться к успешным с просьбой взять по одному городу и превратить в город-сад. Я уверен, они бы откликнулись», — резюмировал Дерипаска.

