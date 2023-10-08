Росавиация ввела ограничения на ночные вылеты из аэропортов России в Израиль

Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация) ввело ограничения с 03:00 мск 8 октября на ночные рейсы из российских аэропортов в Израиль в связи с нестабильной военно-политической ситуацией в этом государстве. Ограничения будут действовать до особых распоряжений.

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«Авиакомпаниям даны указания по неукоснительному соблюдению Федеральных авиационных правил и предоставлению пассажирам задержанных рейсов всех необходимых услуг, а также по возврату и обмену билетов без штрафных санкций», — говорится в сообщении Росавиации.

Для пассажиров задержанных рейсов агентство указало телефоны контактных центров авиакомпаний «Ред Вингс» и «Азимут».

Ранее стало известно, что рейсы в Израиль до особого распоряжения отменили греческая авиакомпания Aegean Airlines, германская Lufthansa, французская Air France, американские Delta Air Lines и American Airlines.

По последним данным, число погибших в Израиле превысило 300 человек, пострадали 1864. В результате боевых действий в секторе Газа погибли 256 человек, ранены 1788.

