Россия начала поставлять нефть в Бразилию после двухлетнего перерыва

После двухлетнего перерыва Россия в сентябре возобновила экспорт нефти в Бразилию, поставив максимальные за 13 лет 84,4 тыс. тонн. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные бразильской таможни.

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Сентябрьская партия российской сырой нефти в 84,4 тыс. тонн на $48 млн стала первой поставкой с августа 2021 года — тогда латиноамериканская страна закупила 42,1 тыс. тонн нефти из РФ на $16,6 млн. Кроме того, поставка стала максимальной с июня 2010 года, когда Россия за месяц экспортировала в Бразилию 117,8 тыс. тонн сырой нефти.

При этом из данных бразильской таможни следует, что импорт российских нефтепродуктов в сентябре немного сократился. По сравнению с августом объем уменьшился на 22% — до 717,3 тыс. тонн, а стоимость — на 13%, до $593,8 млн. Сокращение произошло на фоне введенного 21 сентября правительством РФ запрета на экспорт бензина и дизтоплива.

