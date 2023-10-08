Рынок акций США: «непонятный» разворот

В последние недели S&P 500 словно задался целью подтвердить все календарные паттерны фондового рынка США. Если у августа и сентября плохая репутация, то оба и закрылись в минус. Но раз у первого осеннего месяца та хуже, да еще и тянется с 19-го века, то ему и показывать худший результат в году. Это еще не считая мелочей, таких, как медвежий характер торгов перед равноденствием и т.п.

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В октябре парад примет продолжился с новой силой. Исторически это самый волатильный месяц года, известный как мощными обвалами, так и взлетами. И уже в первые его дни индекс VIX, отражающий ожидаемую волатильность S&P 500, подскакивал до максимума с мая. Да и в остальном октябрь пока подтверждает репутацию крайне нестабильного, опасного как для быков, так и для медведей месяца.

Вот новый разворот

На этой неделе после каждых торгов, закрытых индексом широкого рынка в плюс, следовали завершенные в минус. Новостной фон этому в целом соответствовал почти всю неделю: шла обычная для цикла ужесточения денежно-кредитной политики игра «хорошие новости – это плохие новости».

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В последние дни отыгрывали разные данные с рынка труда. Сильные вызывали падение акций и взлет доходностей облигаций: они повышали шансы на подъем ставки ФРС. Слабые, напротив, давали надежду на остановку цикла. Но в пятницу случился разрыв шаблона.

Быки ждали очередного разворота, надеясь на то, что цифры занятости в несельскохозяйственном секторе будут очень слабыми. В среду рынок уже подскакивал на таких неофициальных данных от ADP, в пятницу же выходили официальные. Медведи, в свою очередь, в этот день ждали сильной статистики – и всю неделю наращивали «шорты».

Но та вышла выше всяких ожиданий. В сентябре в США добавилось 336 тыс.рабочих мест – это вдвое выше прогнозов. Уровень безработицы стабилен – 3,8%.

Кому-то могло показаться, что теперь все ясно – игра сделана. Доходности 10-летних и 30-летних казначейских облигаций взлетели до максимумов с 2007 года, а фондовые индексы открылись заметным падением. Но затем произошло то, что сбило с толку многих – через 40 минут после открытия торгов рынок совершил нелогичный в свете таких новостей, и от того особенно эффектный, разворот.

Если с утра S&P 500 снижался на 0,9%, то завершил он день ростом на 1,2%. Это позволило ему выйти в плюс и по итогам пяти первых торговых дней октября (на 0,5%). В результате он прервал серию из четырех подряд недель, закрытых в минус.

Еще эффектней выступил Nasdaq Composite, также с утра терявший 0,9%. Он завершил день и неделю одинаковым ростом – на 1,6%.

А вот Dow Jones Industrial Average, прибавившему за день только 0,9%, это не удалось. Он завершил в «красной зоне» третью неделю подряд.

Все это требовало каких-то объяснений и, потратив некоторое время на обзвон, CNBC сообщил: «Трейдерам неясна причина внутридневного разворота».

Версии на любой вкус

Это было не совсем так. Некоторые аналитики (а именно с ними корреспонденты, на самом деле, и общались) и вправду говорили, что происходит что-то не то или вообще не пойми что. Кто-то произносил скучные и от этого неубедительные слова о перепроданном рынке. Но у других, как всегда, были при себе версии на любой случай.

«Вопрос о том, хорошие новости – это хорошие новости или хорошие новости – это плохие новости, сейчас стал одним из главных оксюморонов на Уолл-стрит», – цитировал вчера Bloomberg директора по инвестициям Independent Advisor Alliance Криса Заккарелли.

Некоторые аналитики отмечали, что значительный рост найма идет при не столь высоком темпе роста зарплат, как ожидалось. Иначе говоря, и с экономической активностью все хорошо, и инфляция чуть ли не побеждена. В общем, ФРС сейчас успокоится – и новая неделя, когда выйдет соответствующая статистика, что-то такое докажет.

«Я сейчас очень оптимистичен, – говорил на CNBC стратег Cerity Partners Джим Лебенталь. – Как только мы получим данные по индексам потребительских цен и цен производителей, то – если эти цифры окажутся хорошими – мы сразу перестанем говорить о ФРС».

Еще экзотичнее было предположение о том, что рынок взлетел из-за падения доходности казначейских обязательств. Та, конечно, немного откатилась от многолетних максимумов, но все еще выше, чем в четверг.

Была и по-настоящему бычья новость: прошли сообщения о серьезных подвижках в переговорах ведущих автопроизводителей США со своими бастующими рабочими. И все же главные причины разворота рынка акций были чисто технического свойства.

Игра, действительно, была сделана уже с утра – и медведи, видя приближение к сильным уровням поддержки, просто зафиксировали прибыль на ожидавшемся ими факте. Они в любом случае в этот день покрыли бы часть «шортов», чтобы не переносить позиции через выходные, – и лучшего момента, чем в первые полчаса торгов, в пятницу для этого не было.

Индекс S&P 500 вчера с утра приблизился к своей 200-дневной скользящей средней. В такие моменты на рынок нередко выходят любители выкупать провалы. И как утверждает Bloomberg, они и в самом деле вышли. Если так, то это тоже внесло свою лепту в рост, который, быть может, и шел вопреки логике, но зато полностью соответствовал приметам.

Парад примет

Октябрь не зря зовут «убийцей медвежьих трендов». Его средний результат за многие десятилетия уверенно положительный и близок к средним для всех месяцев года. Но именно в октябре случаются самые заметные развороты к росту – он ведь показывает свои результаты на фоне сентября.

А тот – единственный месяц, который с 19-го века и до наших дней в среднем (даже с учетом дивидендов) уносил деньги инвесторов. Минувший сентябрь, к слову, был четвертым подряд, закрытым S&P 500 в минус.

Профессор Wharton School Джереми Сигел как-то подсчитал, что инвестор, в течение века находившийся в акциях только с октября по август, выиграл бы впятеро против того, кто был в них весь год. Ну а тот, кто сотню лет инвестировал бы только в сентябре, потерял бы две трети суммы.

Все это выглядит какой-то мистикой и, по большому счету, чем-то таким и является. Во всяком случае, несмотря на немалое количество наукообразных объяснений особенностей сентября и октября, особенно убедительных среди них нет.

Варианты колеблются от отрицаний (серия удивительных совпадений, аберрации восприятия и т.д.) до указаний на влияние сезона отпусков, начала финансового года, президентского цикла и даже плохой погоды. Есть даже объяснение аномалии через нее саму – мол, серия совпадений породила примету, а та, охватив массы, стала материальной силой.

Но в любом случае, наблюдая за этим год за годом, не только трейдерам, но даже и профессорам трудно не увлечься. Так, упомянутый Джереми Сигел на этой неделе, основываясь на исторических данных, прогнозировал на CNBC, что акции закончат год выше текущих уровней.

Вот только такое точное соблюдения примет, как в последние недели, само по себе является аномалией. Если бы фондовые индексы всегда двигались исключительно согласно сезонным паттернам, это была бы совсем другая игра. А в той, что есть на деле, никаких календарных аномалий, способных отменить подъем ставки ФРС, наступление рецессии или давление этих событий на акции, пока еще не выявлено.

