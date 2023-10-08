«Маск нам не нужен»: в Белоруссии создали дешевый аналог Starlink

Белорусский военнослужащий изобрел недорогой аналог американской спутниковой системы Starlink. Устройство продемонстрировали президенту республики Александру Лукашенко в ходе рабочей поездки на учебный объект Минобороны «Узел сопротивления». Соответствующее видео выложило государственное агентство «БелТА» на своем YouTube-канале.

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В ходе осмотра узла сопротивления Кобринского укрепрайона Лукашенко показали собранную неизвестным военнослужащим систему, которая «ничем не уступает по характеристикам системе Илона Маска». При этом, в отличие от американской, на белорусский аналог потратили «вовсе не миллиарды».

«То есть Маск нам не нужен», — отметил глава государства.

Изобретатель пояснил, что, если, например, в Минске есть точка доступа к Интернету, система подключается к ней удаленно по спутнику и далее с помощью роутера раздает этот Интернет.

