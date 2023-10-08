В ИПЕМ поддержали решение об индексации тарифов РЖД

Предстоящая в начале декабря индексация тарифов на услуги пассажирских и грузовых перевозок позволит РЖД и дальше исполнять свои обязательства по планомерному повышению зарплат сотрудников компании и развивать собственные инвестпрограммы, рассказал генеральный директор Института проблем естественных монополий (ИПЕМ) Юрий Саакян.

«В текущих экономических реалиях предлагаемая индексация тарифов в сфере железнодорожных перевозок создает условия для устойчивого и безопасного функционирования железнодорожного транспорта, а также потребителей его услуг и поставщиков продукции для ОАО «РЖД»», — уверен Юрий Саакян.

Нынешний проект соответствующего приказа предполагает, что проезд в плацкартных и общих вагонах поездов подорожает на 10,75% начиная с 1 декабря этого года, но повышение цен не коснется пригородных поездов. При этом существующие правила индексации тарифов на поезда дальнего следования позволяют РЖД предоставлять скидки на билеты, используя в том числе инструмент динамического ценообразования.

Важно отметить, что цены на билеты в пассажирские вагоны растут гораздо медленнее, чем стоимость перевозок другими видами транспорта. К примеру, в мае этого года Росстат зафиксировал максимальный с 2000-го года рост стоимости перелета одного пассажира на 1 тыс. километров до 6 972,36 рублей — это на 28% больше, чем в мае прошлого года. Собеседник «Эксперта» также обратил внимание на то, что железнодорожные перевозки растут в цене гораздо меньше.

«Если говорить о сравнении темпов роста цен на транспортные услуги в смежных отраслях, можно констатировать умеренные темпы индексации тарифов на железнодорожные перевозки, особенно в сравнении с ростом цен на автомобильные и авиаперевозки», — рассказал Юрий Саакян,

Вместе с тем, начиная с 2025-го года РЖД планирует привязать уровень индексации стоимости грузовых перевозок к промышленной инфляции, а не к потребительской, как это принято сейчас. Об этом говорил глава компании Олег Белозеров на форуме ВЭФ-2023.

«Пока мы говорим, что индекс нужно проработать и обсудить на всех уровнях, чтобы была определенная форма консенсуса. Кроме того, нужно донастроить тарифную систему. Так что это произойдет не раньше 1 января 2025 года, возможно даже - 1 января 2026 года», — сказал топ-менеджер транспортной компании.

Юрий Саакян добавляет, что повышение цен на услуги перевозчика позволяет ему на постоянной основе индексировать зарплаты своих сотрудников — это особенно важно, учитывая, что РЖД является одним из крупнейших работодателей в России. С 1 октября их зарплаты были повышены на 3%, а в марте рост зарплат в компании составил 2,6%. В прошлом году компания провела две плановые и одну внеплановую индексацию.

«Нельзя забывать, что ОАО «РЖД», являясь крупнейшим работодателем в стране, транслирует повышение тарифов в индексацию зарплат своим работникам, а также в финансовую сбалансированность работы компании, что в совокупности является необходимым условием для сохранения социальной стабильности трудовых коллективов железнодорожников», — отметил Юрий Саакян.

Немаловажно и то, что после ПАО «Газпром» и ПАО «Роснефть» у ОАО «РЖД» третья по величине инвестиционная программа в стране. Но в то же время у ОАО «РЖД» отсутствует возможность получения дополнительной прибыли за счет благоприятной конъюнктуры на мировых товарных и валютных рынках, поскольку услуги компании оказываются по регулируемому тарифу и оплачиваются преимущественно в национальной валюте. Поэтому поддержка инвестпрограммы компании, разработка новых составов и дальнейшее строительство качественной транспортной инфраструктуры также требуют постепенного роста тарифных ставок, заключил Юрий Саакян.