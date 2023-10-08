В Иране обсудили совместное с РФ производство автомобилей и запчастей

В Тегеране состоялась встреча замминистра промышленности и торговли Ирана Манучехра Мантеги с представителями российского ФГУП «НАМИ», на которой также присутствовали старшие менеджеры двух крупнейших компаний-производителей иранских автомобилей Iran Khodro Industrial Group (IKCO) и SAIPA Automotive Group. Стороны обменялись мнениями по укреплению двустороннего сотрудничества в сфере производства автомобилей и автокомпонентов, передает агентство Tasnim.

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«Обсуждались вопросы сотрудничества "НАМИ" с IKCO и SAIPA, выполнение стандартов на продукцию компаний IKCO и SAIPA по лицензии Европы, снижение затрат на экспорт автомобилей этих компаний в Россию, а также усилия по созданию конкурентных возможностей с продукцией других стран в России», — уточнили в агентстве.

По данным Tasnim, гендиректор «НАМИ» Федор Назаров высоко оценил прогресс автомобильной промышленности Ирана и подчеркнул, что обе страны обладают высоким потенциалом для расширения сотрудничества в этой области.

Замминистра промышленности Ирана призвал создать в стране представительство «НАМИ» для проведения испытаний транспортных средств и автомобильных запчастей.

