В Израиле объявили о переходе в состояние войны

Власти Израиля одобрили решение о переводе страны в состояние войны, что подразумевает также начало крупных военных операций. Об этом сообщила канцелярия израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху.

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«Военно-политический кабинет вчера вечером [7 октября] одобрил переход к состоянию войны и, соответственно, начало крупных военных операций. Война, которая была навязана Государству Израиль кровопролитным террористическим нападением со стороны сектора Газа, началась вчера в 06:00», — говорится в заявлении.

Уточняется, что решение принято на основании статьи 40 документа под названием «Основной закон: Правительство», определяющей правовые рамки объявления войны или начала значительных военных действий с одобрения кабмина.

В субботу утром Израиль подвергся беспрецедентной ракетной атаке из сектора Газа. Боевики ХАМАС после массированных ударов проникли в приграничные районы на юге Израиля. По последним данным, погибли более 600 мирных жителей Израиля, 2048 человек получили ранения.

