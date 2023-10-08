Военный эксперт объяснил, почему в Израиле не сработал «Железный купол»

Израильская тактическая система противоракетной обороны «Железный купол» не справилась с ракетным ударом со стороны сектора Газа, поскольку хорошо работает только по целям, у которых можно просчитать траекторию. Кроме того, стационарный комплекс имеет ограниченную зону действия и при массированной атаке может поразить лишь 10-15% вражеских ракет. Об этом телекомпании «Звезда» рассказал военный эксперт Юрий Кнутов.

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«Если говорить о "Железном куполе", он создан Израилем давно, достаточно автоматизированная система, дорогая, которая сбивает цель путем командного наведения. Вероятность поражения очень высокая при небольшом налете, компьютер просчитывает траекторию и таким образом определяет, куда летит ракета. Если ракета летит, чтобы причинить ущерб каким-то объектам военным или гражданским, ее перехватывают. Если определяет, что ракета упадет где-то в пустыне, либо пролетит мимо, уйдет в сторону, то по ней ракета не используется… Комплекс более-менее эффективно работает по целям с предсказуемой траекторией», — пояснил Кнутов.

По его словам, «Железный купол» может прикрыть пространство площадью только 10 на 12 километров. Специалист рассказал, что в свое время США купили у Израиля такой комплекс, но, когда провели испытания, сказали, что он якобы не стыкуется с их комплексами и дальнейшие закупки приостановили. Теперь Вашингтон пытается навязать Украине такой комплекс, чтобы не поставлять ЗРК Patriot.

«При массированных налетах этот комплекс со своей задачей не справляется. Если будет нанесен удар сразу несколькими сотнями ракет, и десятки ракет будут идти с одного направления, то вероятность поражения будет 10-15%, остальные ракеты долетят до цели. Еще одним принципиальным недостатком "Железного купола" является то, что комплекс нельзя использовать как мобильный, то есть он разворачивается стационарно на позиции и достаточно долго сворачивается», — уточнил Кнутов.