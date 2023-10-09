ANNA ASTI впервые даст большие сольные концерты в двух столицах

В конце 2021 года одна из самых ярких звезд российского шоу-бизнеса представила свой личный проект ANNA ASTI. Начав сольную карьеру, певица сосредоточилась на принципиально новом формате работы, который прежде всего опирается на команду. Старт проекта прошел невероятно успешно: общее количество прослушиваний дебютных треков ANNA ASTI на крупных стриминговых сервисах меньше чем за год превысило 1 миллиард. ANNA ASTI стала самой популярной артисткой на «Яндекс Музыке» в 2022 году, а также заняла лидирующие позиции на стриминге МТС Music.

«Я очень жду концерты в Москве - они будут красочные, яркие и незабываемые. Мои поклонники смогут увидеть невероятное сценическое шоу, которое придумал Дима Яковлеский и которое полностью олицетворяет мой непростой творческий путь. Мне очень понравилась его идея, хотя, признаться честно, сначала мне было даже несколько неловко воплощать ее в жизнь - настолько интимной она показалась. Но потом я подумала, что зрители любят меня за искренность в моем творчестве, и придумывать что-то, что не на 100% соотносится со мной, я не хочу. Еще я представлю зрителям новые номера и песни из моего нового альбома, который я выпущу уже совсем скоро! Шоу будет крутым, и я уверена, что понравится абсолютно всем моим поклонникам», – отметила ANNA ASTI.

Центральным образом шоу станет птица феникс – зооморфное альтер эго артистки. Он будет сопровождать выступление ANNA ASTI на протяжении всего концерта, символизируя её готовность продолжать выбранный путь. На сцене фанаты увидят появление мифической птицы из пепла, что аллегорически соотносится с ранним творчеством ANNA ASTI. Вторая часть — полет — олицетворяет собой первое признание публики. Наконец, перерождение в языках пламени символизирует нынешнюю и будущую известность. Это будет не просто концерт, а незабываемое, грандиозное шоу с фантастическими спецэффектами, инновационными технологиями и мультимедийными решениями. Они будут сопровождать всё выступление, начиная с самых первых песен и заканчивая зрелыми хитами.