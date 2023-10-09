Банк России повысил курсы доллара и евро

Банк России установил на 10 октября официальный курс доллара на уровне 101,3598 рубля, курс евро — на уровне 107,0322 рубля, юаня — 13,8926 рубля. Это следует из информации, опубликованной на сайте ЦБ.

Статья по теме: С долларом все стало ясно

По сравнению с официальным курсом, определенным на 7-9 октября, курс доллара повышен на 87 копеек (с 100,4911), евро — на 1,02 рубля (с 106,01), юаня — на 15 копеек (с 13,7373).

Регулятор также повысил учетные цены на золото ― до 5 929,7 руб./грамм (с 5 878,39 рублей); на серебро ― до 68,81 руб./грамм (с 68,27); на платину ― до 2 796,04 руб./грамм (с 2 791,46). На палладий цена понижена до 3 734,57 руб./грамм (с 3 738,11).