Демпфер: «включить» нельзя «выключить»

Оперативное совещание с вице-премьерами 9 октября Михаил Мишустин начал с одной из самых горячих тем последних месяцев — ситуации на топливном рынке. Он напомнил, что две недели назад правительство ввело ограничения на поставки нефтепродуктов на внешние рынки. Цель — прекратить вывоз на экспорт топлива, необходимого для внутренних потребителей. В первую очередь, речь идет об аграриях, у которых в самом разгаре посевная компания.

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«Работа по повышению эффективности мер в этой сфере продолжается. Важно, чтобы стратегические ресурсы, какими являются все производные от нефти — бензин и дизельное топливо, — в большей степени работали на интересы нашей страны, а покупатели могли приобрести их в нужном объёме и по приемлемым ценам», — подчеркнул глава кабмина.

Собственно, меры по урегулированию ситуации предпринимаются в двух направлениях: не дать вывозить топливо, и не дать задрать на него цены.

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21 сентября было решено временно запретить экспорт бензина и дизеля. По словам Александра Новака, это уже сыграло в плюс — помогло насытить внутренний рынок, а это, в свою очередь, притормозило рост цен.

«Стоимость бензина и дизельного топлива на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже снизились на 16 и 21% соответственно. В мелком опте и на нефтебазах, по данным Минэнерго, цены на дизель снизились в среднем на 6,3 тыс. рублей за тонну по стране, это примерно на 8%. Снижение зафиксировано в 81 субъекте Российской Федерации. Осуществляется особый контроль в части стоимости топлива для сельхозтоваропроизводителей», — заявил экс-министр энергетики, а ныне вице-премьер.

При этом он отметил, что кратковременные меры, конечно, сработали, однако для стабильной работы внутреннего рынка был принят ряд дополнительных «системных» мер.

Остановить спекулянтов

«Внутренний топливный кризис, с точки зрения государства, состоит из двух частей — чрезмерно высокие внутренние цены и дефицит продукции в некоторых регионах, особенно дизельного топлива в сельскохозяйственных районах. Решение властей повысить долю обязательных продаж бензина и дизеля на оптовых рынках поможет решению обеих проблем, но не решит их окончательно. Если так называемые серые трейдеры продолжат беспрепятственно работать, то после снятия запрета на экспорт большая часть дополнительного топлива, поступающего на оптовые рынки России, будет просто экспортироваться с высокой маржой», — ранее комментировал ситуацию старший аналитик «БКС Мир инвестиций» Рональд Смит.

Этот пробел в защите правительство решило устранить 6 октября, установив заградительную пошлину на нефтепродукты: 50 тыс. рублей за тонну для поставщиков, покупающих продукты для перепродажи.

«Это также не дает им вывозить классовое топливо под видом других продуктов», — отмечается в сообщении на сайте кабмина.

«Заградительная пошлина не коснется добросовестных производителей — крупных НПЗ с мощностью переработки более 1 млн т в год. Таким образом, приняты меры, которые позволят пресечь попытки перекупщиков заранее приобретать топливо для последующего экспорта после снятия ограничений. Это также позволит фактически запретить вывоз топлива под видом других нефтепродуктов», — подчеркнул Александр Новак.



Как отмечает доцент программы «Международная экономическая безопасность» Института мировой экономики и бизнеса РУДН Хаджимурад Белхароев, в 2023 году экспорт дизельного топлива увеличился на 11%, к аналогичному периоду прошлого года. Причем, если за первое полугодие 2022 года 77% экспорта приходилось на Англию, Бельгию, Германию, Францию, Нидерланды, Норвегию и Польшу, то в 2023 году порядка 55% экспортных поставок осуществляются в Бразилию, Тунис, Марокко, Ливию, ОАЭ, Саудовскую Аравию и Египет. Но при этом конечные страны поставок почти не изменились. Просто европейские страны через посредников покупают дизельное топливо у России, что увеличивает его стоимость для конечного покупателя.

Говоря о самых последних из принятых на внутреннем рынке России мер, эксперт отмечает: «Одновременно увеличены требования по нормативам продаж на бирже: дизтопливо с 9,5 до 12,5%, бензин с 13 до 15%. Введенная мера увеличит предложения в сегменте оптовой продажи и снизит дефицит топлива на АЗС. При объемах продаж не менее 50% на внутреннем рынке, производителям дизельного топлива разрешили его экспорт, это количество насытит отечественный рынок. Перенасыщение рынка способствует его стагнации и оттока инвестиций из отрасли — поэтому разумный экспорт необходим», — добавляет он.

Ничего личного — только бизнес

Однако главной интригой стало возвращение коэффициента топливного демпфера к прежним уровням. Причем задним числом — с 1 октября.

«Изменение коэффициента по демпферу до 1,0 позволит увеличить размер компенсации нефтеперерабатывающим заводам при продаже моторного топлива на внутреннем рынке. Это позволит обеспечить экономические стимулы к насыщению внутреннего рынка топливом и в результате будет способствовать поддержанию стабильной ценовой ситуации на бирже и в рознице», — сообщил Александр Новак.

Стоит отметить, что в апреле этого года министр финансов РФ Антон Силуанов заявил, что маржа нефтепереработчиков требует донастройки — уж слишком недешево удержание ими стабильных цен на топливо для внутреннего рынка обходится государству.

«Маржа нефтепереработчиков сегодня — 8 тыс. рублей на тонну. Раньше была меньше двух тысяч. Если посмотреть, откуда берется такая маржа, — за счет демпфера. По сути, мы эту маржу нефтепереработчиков из бюджета платим», — заявил глава Минфина, предложив опустить планку с единицы до 0,5 и сэкономит тем самым казне 30 млрд ежемесячно.

«Экспортный запрет действительно сработал», — говорит руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев, — «Правда, эффект этот оказался не вполне значительным и кратковременным. Уже вчера биржевые цены АИ-92 и АИ-95 продолжили рост. В ходе торгов на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже стоимость АИ-92 достигла 56 908 руб., АИ-95 — 59 174 руб. за тонну. А потому дальнейшего смысла в удержании этих мер не было, и мы видим, как демпфер откатился на прежние значения».

Как отмечает заместитель начальника отдела аналитических исследований ИКСИ Вера Кононова, в последнее время участились случаи, когда в отношении налогов или иных обязательных платежей решения принимаются экстренно, в кратчайшие сроки. И последнее решение о восстановлении демпфера — очередной пример подобного решения.

Однако, в отличие от недавно повышенных экспортных пошлин, данное решение в текущих условиях будет в пользу бизнеса. То есть — нефтеперерабатывающих компаний.

«Совершенно очевидно, что нефтяники будут пытаться покрыть свои убытки. Отчасти, поэтому, как мне кажется, правительство и вернуло демпфер к прежним значениям. Это можно было бы назвать шантажом, но важно помнить, что у нас — рыночная экономика, и потому главная цель любой компании заключается в получении прибыли, — рассуждает Артем Деев. — Демпфер создает дополнительные выгоды: это инструмент стимулирования, тем и ценен. Тем не менее, полагаю, что цены в ближайшее время продолжат расти».

Коэффициент не в пользу Минфина

«Очевидно, что в данном случае возрастут суммы выплат со стороны бюджета. По данным Минфина, в 2022 году данные выплаты составили 2,17 трлн руб., а в январе-сентябре 2023 года — 1,14 трлн. Согласно бюджетным проектировкам, прилагаемым к проекту закона о федеральном бюджете на 2024-2026 годы, решение о снижении коэффициента Квр до 0,5 с сентября 2023 года (которое сейчас будет отменено) должно было в 2024 года увеличить нефтегазовые доходы федерального бюджета на 439,2 млрд руб. Не исключено, что в связи с восстановлением демпфера в ближайшее время возникнет вопрос о компенсации выпадающих доходов бюджета, причем не только в 2024 году, но и в оставшиеся месяцы 2023 года», — комментирует ситуацию Вера Кононова.

Она обращает внимание на то, что демпфирующий механизм, который по сути близок к налоговой льготе (получение выплаты из бюджета), не отнесен к составу «налоговых расходов», которые по правилам Минфина должны оцениваться на предмет эффективности и целесообразности (как, например, происходит с вычетами по налогу на прибыль, имущественным налогам и т. д.).

«Поэтому анализ эффективности этой меры и ее влияние на розничные цены топлива остаются в значительной степени непубличными. Вместе с тем, нужно учитывать, что наряду с восстановлением демпфера было принято решение о расширении доли топлива, реализуемой на биржевых торгах. Все это повышает вероятность того, что оптовые цены на бензин смогут стабилизироваться», — резюмирует аналитик.