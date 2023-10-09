Доллар поднялся выше 102 рублей впервые с 23 марта прошлого года

Российская валюта продолжает слабеть в ходе дневных торгов на Мосбирже 9 октября; американский доллар превысил отметку в 102 рубля впервые с 23 марта 2022 года.

На 14:28 мск курс доллара США составил 102,345 руб., что на 1,94 руб. выше уровня закрытия предыдущих торгов. Евро на тот момент торговался на отметке 107,9 руб., подорожав на 2,13 руб. Курс китайского юаня поднялся до 14,03 руб.

Эксперты отмечают, что одной из главных причин падения курса рубля в начале октября стало окончание налогового периода сентября, передает «Интерфакс». Высокие мировые цены на нефть, а также заметное повышение ключевой ставки Центробанка за последние несколько месяцев пока не в состоянии оказать устойчивую поддержку российской валюте, констатируют аналитики. На внутреннем валютном рынке наблюдаются лишь локальные периоды укрепления рубля на фоне действий ЦБ и словесных интервенций российских властей, пишет агентство. Рынок внимательно наблюдает за дискуссией относительно возможного введения дополнительных мер валютного контроля, однако на данный момент никаких решений не принято, и российская валюта продолжает торговаться с повышенной волатильностью.