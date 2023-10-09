Немецкие избиратели указали Олафу Шольцу на дверь

Воскресные выборы в Баварии, второй по численности населения земле Германии, и Гессене, в котором находится Франкфурт, финансовая столица ФРГ, не принесли неожиданностей. Социал-демократы (SPD) канцлера Шольца, как и прогнозировали политологи, потерпели в обеих землях серьезные поражения, а ультраправая партия «Альтернатива для Германии» (AfD) и в Баварии, и в Гессене уверенно обошла правящие партии: заняла второе место после христианских демократов (CDU) в Гессене (18,4%), а в Баварии третье после христианских социалистов (CSU) и свободных избирателей – 14,6% голосов. Бернд Бауманн, возглавляющий фракцию AfD в бундестаге, комментируя результаты выборов, сказал, что «ветер в Германии меняется с левого на правый» и что «AfD и является этим ветром».

«Когда все партии, входящие в коалицию, теряют голоса в обеих землях,- подчеркнул в интервью ARD генеральный секретарь SPD Кевин Кюнерт,- это недвусмысленное послание для Берлина».