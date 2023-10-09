Немецкие избиратели указали Олафу Шольцу на дверь

Воскресные выборы в Баварии, второй по численности населения земле Германии, и Гессене, в котором находится Франкфурт, финансовая столица ФРГ, не принесли неожиданностей. Социал-демократы (SPD) канцлера Шольца, как и прогнозировали политологи, потерпели в обеих землях серьезные поражения, а ультраправая партия «Альтернатива для Германии» (AfD) и в Баварии, и в Гессене уверенно обошла правящие партии: заняла второе место после христианских демократов (CDU) в Гессене (18,4%), а в Баварии третье после христианских социалистов (CSU) и свободных избирателей – 14,6% голосов. Бернд Бауманн, возглавляющий фракцию AfD в бундестаге, комментируя результаты выборов, сказал, что «ветер в Германии меняется с левого на правый» и что «AfD и является этим ветром».
«Когда все партии, входящие в коалицию, теряют голоса в обеих землях,- подчеркнул в интервью ARD генеральный секретарь SPD Кевин Кюнерт,- это недвусмысленное послание для Берлина».
Естественно, баварские и гессенские избиратели (9,4 млн и 4,3 млн соответственно) не стали скрывать недовольства правящей коалицией, в которой по мере снижения рейтингов усиливаются разногласия. Больше всего немцы недовольны состоянием экономики, нелегальной миграцией и помощью, которую оказывают Украине социал-демократы, свободные демократы и зеленые, входящие в правительство ФРГ. Не удивительно, что правящая коалиция потеряла в общей сложности, по данным телеканала ARD, в Гессене 12,5%, а в Баварии – 6,9%. В Гессене, к примеру, SPD заняла третье место, а в Баварии – и вовсе четвертое, уступив еще и «зеленым».
Свободные демократы (FDP), тоже входящие в правящую коалицию, и вовсе не преодолели избирательный порог в обеих землях.
«Результаты выборов нас очень разочаровали,- заявила в интервью министр внутренних дел и местных сообществ ФРГ Нэнси Фезер, отвечавшая за выборы в Гессене.- К сожалению, мы не смогли заинтересовать избирателей нашими темами».
CDU набрал в Гессене, по предварительным данным, 34,6% голосов, а в Баварии отличились его давние союзники по консервативному союзу CDU/CSU христианские социалисты, набравшие 37%. Кстати, CSU, правящая в этой южной земле с 1957 года, показала худший за 60 лет результат, но и его оказалось достаточно для более чем убедительной победы. Баварского премьер-министра Маркуса Зёдера, возглавляющего и CSU, многие политологи считают главным соперником Олафа Шольца на выборах в 2025 году.
Гессенцы и баварцы явно предпочли социал-демократам Шольца правых и, в первую очередь, «альтернативщиков», которых канцлер пренебрежительно называет «командой разрушителей». В конце сентября ARD опубликовал результаты опроса отношения немцев к мигрантам. Оказалось, что две трети избирателей (67%) считают их незваными гостями. В прошлом году благодаря наплыву украинцев численность мигрантов, приехавших в Германию, достигла 2,7 млн человек, что стало рекордом и превысило цифры миграционного кризиса 8-летней давности. Тогда, кстати, основную массу мигрантов составляли сирийцы.
Учитывая столь сильную идиосинкразию немцев к мигрантам, не удивительно поражение социал-демократов в Гессене, где их возглавляла Нэнси Фезер, которая отвечает за борьбу с нелегальными мигрантами.