Глава Минобороны Израиля объявил о начале полномасштабной блокады сектора Газа

Министр обороны Израиля Йоав Галант сообщил, что израильские военные начинают полномасштабную блокаду сектора Газа.
«Я отдал приказ на полную блокаду сектора Газа. Не будет ни электричества, ни продовольствия, на топлива, закроют все», — цитирует главу оборонного ведомства министра Times of Israel.
По сведениям издания, ранее из сектора Газа по центральному Израилю был нанесен массированный ракетный удар, сирены звучат в десятках городов, в том числе в Тель-Авиве и Иерусалиме. Уточняется, что обстрел произвели приблизительно в 12:00 по местному времени (совпадает с московским).
Согласно последним данным, число погибших в Израиле превысило 700 человек, в больницы поступили более 2,3 тыс. Количество жертв в секторе Газа достигло 493.
Как заявили в МИД РФ, нынешний виток палестино-израильского противостояния указывает на то, что так называемый «статус-кво» в регионе нежизнеспособен. Министр иностранных дел Росси Сергей на встрече с генсеком Лиги арабских государств Ахмедом Абу аль-Гейтом отметил, что «необходимо не только срочно остановить боестолкновение, решить проблему с гражданскими лицами, которые в огромном количестве становятся жертвами нынешней ситуации, но и уделить особое внимание причинам, по которым палестинская проблема долгие десятилетия не может найти своего решения».