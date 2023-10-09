Глава Минобороны Израиля объявил о начале полномасштабной блокады сектора Газа

Министр обороны Израиля Йоав Галант сообщил, что израильские военные начинают полномасштабную блокаду сектора Газа.

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«Я отдал приказ на полную блокаду сектора Газа. Не будет ни электричества, ни продовольствия, на топлива, закроют все», — цитирует главу оборонного ведомства министра Times of Israel.

По сведениям издания, ранее из сектора Газа по центральному Израилю был нанесен массированный ракетный удар, сирены звучат в десятках городов, в том числе в Тель-Авиве и Иерусалиме. Уточняется, что обстрел произвели приблизительно в 12:00 по местному времени (совпадает с московским).

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Согласно последним данным, число погибших в Израиле превысило 700 человек, в больницы поступили более 2,3 тыс. Количество жертв в секторе Газа достигло 493.

Как заявили в МИД РФ, нынешний виток палестино-израильского противостояния указывает на то, что так называемый «статус-кво» в регионе нежизнеспособен. Министр иностранных дел Росси Сергей на встрече с генсеком Лиги арабских государств Ахмедом Абу аль-Гейтом отметил, что «необходимо не только срочно остановить боестолкновение, решить проблему с гражданскими лицами, которые в огромном количестве становятся жертвами нынешней ситуации, но и уделить особое внимание причинам, по которым палестинская проблема долгие десятилетия не может найти своего решения».