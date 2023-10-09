Госдума проработает вопрос об отзыве ратификации ДВЗЯИ до 18 сентября

Совет Государственной думы России поручил комитету Госдумы по международным делам рассмотреть вопрос об отзыве ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ).

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Об этом сообщает пресс-служба нижней палаты российского парламента. Уточняется, что вопрос будет проработан в течение 10 дней.

«По предложению председателя Государственной Думы Вячеслава Володина Совет ГД в понедельник, 9 октября, принял решение поручить Комитету по международным делам в течение 10 дней (до Совета ГД в среду, 18 октября) проработать вопрос об отзыве ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний совместно с МИД РФ и другими заинтересованными ведомствами», — говорится в сообщении.

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На минувшей неделе президент РФ Владимир Путин, выступая на заседании дискуссионного клуба «Валдай», заявил, что депутаты Госдумы могут отозвать документ о запрете на проведение испытаний ядерного оружия. «Это вопрос депутатов Государственной Думы, теоретически можно отозвать эту ратификацию. Если мы это сделаем, этого будет вполне достаточно», — сказал Путин.

По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, отзыв ратификации договора не означает намерения Москвы проводить ядерные испытания.