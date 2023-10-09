Израиль нанес удары по более чем 500 объектам палестинских боевиков

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) 9 октября нанесла массированный удар по сектору Газа.

«Армия обороны Израиля продолжает атаковать сектор Газа, наносит смертельный ущерб возможностям террористической организации ХАМАС», — говорится в заявлении пресс-службы ЦАХАЛ. Отмечается, что в ходе атак в районе Бейт-Хануна уничтожены три террористических туннеля.

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«За ночь истребители и вертолеты Армии обороны Израиля, авиация и артиллерия нанесли удары по более чем 500 террористическим объектам ХАМАС и "Исламского джихада"», — указывается в сообщении.

Отмечается, что также нанесены удары по зданиям, в одном из которых находился командный центр ХАМАС.

Ранее The Times of Israel сообщила, что израильские военные нанесли массированные авиаудары по 150 целям в крупном квартале в городе Газа. Издание уточнило, что речь идет о квартале Шуджайя, который считают «террористическим гнездом» ХАМАС, где организуются нападения на Израиль. До этого ЦАХАЛ провела аналогичную операцию в городе Бейт-Ханун на северо-востоке сектора Газа, ударив по дому одного из лидеров ХАМАС.

Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной ракетной атаке из сектора Газа; боевики ХАМАС после массированных ударов проникли в приграничные районы на юге страны. В воскресенье власти Израиля одобрили решение о переводе государства в состояние войны, что подразумевает начало крупных военных операций. Согласно последним данным, число погибших в Израиле от атак бойцов ХАМАС превысило 700 человек, 2,2 тыс. человек ранены.

В связи с масштабными атаками ХАМАС Израиль объявил о начале операции «Железные мечи».