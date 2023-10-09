Кабмин в 2023 году дополнительно выделит 1,2 млрд руб. на поддержку искусственного интеллекта

Правительство РФ до конца этого года выделит дополнительные средства в размере почти 1,2 млрд руб. на поддержку индустрии искусственного интеллекта (ИИ).

Об этом на совещании с вице-премьерами сообщил премьер-министр Михаил Мишустин.