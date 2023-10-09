Кабмин в 2023 году дополнительно выделит 1,2 млрд руб. на поддержку искусственного интеллекта

Правительство РФ до конца этого года выделит дополнительные средства в размере почти 1,2 млрд руб. на поддержку индустрии искусственного интеллекта (ИИ).
Об этом на совещании с вице-премьерами сообщил премьер-министр Михаил Мишустин.
Он уточнил, что из этих средств 800 млн руб. направят в виде грантов малым предприятиям — разработчикам продуктов и сервисов на базе ИИ. В текущем году такую поддержку получат по меньшей мере 16 компаний.
Еще 250 млн руб. пойдут на формирование и актуализацию наборов данных из государственных систем, востребованных в коммерческом обороте, а также на инфраструктуры для доступа к ним. «Такие дата-сеты способны стать основой машинного обучения для организаций ключевых отраслей экономики и способствовать их цифровой трансформации, потому что этим организациям надо опираться на качественные и доступные данные», — пояснил глава кабмина.
Мишустин рассказал, что также запланировано финансирование второй волны исследовательских центров в области ИИ — на это выделят чуть более 100 млн руб.
По его словам, меры создадут дополнительные возможности для запуска новых перспективных отечественных решений, что особенно важно для достижения технологической независимости страны в условиях внешнего давления.