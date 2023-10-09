«Короли танца возвращаются»

Оригинальный проект «Короли танца» был создан в 2006 году по инициативе известных артистов балета Итана Стифеля и Анхела Корейи и продюсера Сергея Даниляна. В течении последующих 10 лет проект «Короли танца» усилиями продюсера был представлен в различных городах мира и России, в пяти программах проекта приняли участие двадцать известных мужских танцовщиков, среди которых Дэвид Холберг, Марсело Гомес, Фридманн Фогель, Херман Корнехо, Денис Матвиенко, Хоакин де Луц, Дезмонд Ричардсон, они танцевали как постановки выдающихся хореографов от Ролана Пети до Кристофера Уилдона, от Флемминга Флиндта до Начо Дуато, так и молодых начинающих хореографов.

25 октября на сцене Крокус Сити Холла выступит новое поколение российских звезд мужского танца Олега Габышева и Дмитрия Соболевского, а также уже знакомые по предыдущим представлениям проекта Ивана Васильева и Леонида Сарафанова.

В программе, как и ранее, избранные работы известных хореографов Сэра Фредерика Аштона, Ролана Пети, Марсело Гомеса, Патрика де Бана, Леонида Якобсона, а также постановка Владимира Варнавы из проекта «Соло для двоих» – «Моцарт и Сальери», в которой выступит и сам хореографов в роли Сальери.