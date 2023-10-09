Минкульт РФ в 2024 году поможет русским театрам за рубежом поставить 30 спектаклей— Любимова

Русские театры, которые в настоящий момент работают в девяти зарубежных странах, в следующем году смогут поставить три десятка спектаклей при поддержке Минкультуры РФ.

Об этом в ходе встречи с президентом РФ Владимиром Путиным сообщила глава ведомства Ольга Любимова.

«У нас впереди юбилейный год Александра Сергеевича Пушкина, этот год — 200-летие Александра Николаевича Островского, поэтому вместе выбираем материал. Они выбирают, что ближе, интереснее поставить. В этом году уже появилось 15 спектаклей в восьми странах, в девяти странах мы планируем 30 спектаклей в 2024 году и далее по нарастающей», — сказала Любимова.

Она отметила, что Минкульт начал поддерживать русские театры за рубежом по поручению главы государства. По ее словам, русскую классику на оригинальном языка играют 150 русских театров в 43 странах.

Уточняется, что ведомство, в частности, поддерживает русские театры в Абхазии, Белоруссии, Киргизии а также Таджикистане, Туркменистане, Узбекистане и Южной Осетии.