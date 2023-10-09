Нефть подскочила на фоне эскалации на Ближнем Востоке, растут золото и доллар

Баррель нефти марки Brent вернулся к 90 долларам, а баррель WTI превысил 86 долларов на новостях о резком обострении ситуации на Ближнем Востоке, в регионе, где добывается почти треть мировой нефти.

На опасениях перед рисками предсказуемо пошло вверх золото. Желтый металл, цена на который на прошлой неделе приблизилась к шестимесячному минимуму, прибавил в начале новой рабочей недели 1,2%. 9 октября в 12.00 по местному времени за унцию золота в Сингапуре давали 1851,56 доллара. Экономисты считают, что его цена будет расти вместе с ростом эскалации в регионе. Выросла цена и серебра с платиной, а вот палладий подешевел.

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Доллар, сообщает Bloomberg, укрепился по отношению к евро и фунту стерлингов. Еще одна любимая валюта инвесторов во время международных кризисов – иена тоже укрепилась.

«События, произошедшие в выходные, несомненно дестабилизировали регион,- комментирует ситуацию старший аналитик рынков Capital.com Кайл Родда.- Инвесторам есть, о чем подумать. Обычно такие события оказывают на финансовые рынки краткосрочное воздействие. Вероятно, что то же самое произойдет и в этот раз. Инвесторы могут пару дней волноваться и пребывать в подвешенном состоянии, пока риск эскалации не уменьшится».

Первыми отреагировали на нападение ХАМАС на Израиль в воскресенье ближневосточные рынки. Главные индексы пошли вниз. Например, главный в Израиле индекс TA-35 зафиксировал крупнейшее падение более чем за три года, снизившись 8 октября на 6,5%.

При анализе ситуации на финансовых рынках необходимо держать в уме геополитику. Помнить, например, о том, что Иран является не только сторонником ХАМАС и, как утверждают в Вашингтоне, помогал планировать нападение, но и крупным производителем нефти. Это значит, что любые действия против Тегерана могут привести к проблемам с безопасным прохождением судов и, в первую очередь, танкеров по Ормузскому проливу, который иранцы неоднократно угрожали закрыть в случае враждебных действий со стороны США и Израиля.

Азиатские индексы в понедельник, 9 октября, почти не изменились. Естественно, на росте цены нефти подросли акции энергетических компаний. В Азии, по крайней мере, на данный момент главный драйвер на финансовых рынках все же не события на Ближнем Востоке, а окончание недельных праздников в Китае, так называемой «Золотой недели». Акции на материковых рынках Поднебесной после возвращения китайской экономики к работе упали.

Росту цен на нефть вполне по силам усилить глобальную инфляцию и повлиять на руководстве Федрезерва, которое может еще раз повысить ключевую ставку в этом году.

«Любое распространение текущей ситуации (войны на Ближнем Востоке) на нефтедобывающие страны во главе с Саудовской Аравией могут сделать нефть еще более дорогой, усилить негативное инфляционное давление на Запад и задержать высокие ставки на более долгое время»,- считает глава отдела стратегии испанской финансовой компании iCapital Гильермо Сантос.

Доходность 10- и 30-летних американских гособлигаций накануне нападения ХАМАСА, в прошлую пятницу стабилизировалась на уровне 4,9% и 5,1% соответственно после достижения ранее 16-летних максимумов. Прошлая неделя стала пятой кряду неделей глобальной распродажи гособлигаций.

Трейдеры и инвесторы оценивают вероятность повышения ставки ФРС в декабре как 50-50. Член Совета управляющих Федеральной резервной системы Мишель Боуман заявила в воскресенье, что прогнозы по инфляции в США остаются высокими, и добавила, что, вероятно, понадобится дальнейшее монетарное ужесточение, т.е. подъем ключевой ставки.

Статистика по количеству новых рабочих мест вне сельскохозяйственного сектора США в сентябре обнадеживает – количество новых рабочих мест в начале осени выросло на 336 тысяч, что вдвое (!) превысило ожидания экономистов. Безработица стабильно держится, по данным Федерального бюро статистики США (BLS), на уровне 3,8%.