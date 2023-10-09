Нобелевскую премию по экономике вручили американке за исследование женского рынка труда

Лауреатом Нобелевской премии в области экономических наук за 2023 год стала профессор Гарвардского университета Клаудия Голдин. Она представила первый всеобъемлющий отчет о доходах женщин и их участии на рынке труда на протяжении веков. Ее исследование раскрывает причины перемен, а также основные источники сохраняющегося гендерного разрыва, говорится в сообщении Нобелевского комитета.

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«Понимание роли женщины в труде важно для общества. Благодаря новаторскому исследованию Клаудии Голдин мы теперь знаем гораздо больше о лежащих в основе факторах и о том, какие барьеры, возможно, потребуется устранить в будущем», — пояснил председатель комитета по премии в области экономических наук Якоб Свенссон.

Клаудия Голдин изучила данные США за более чем 200 лет и пришла к выводу, что участие женщин на рынке труда не имело тенденции к росту на протяжении всего этого времени, а вместо этого образует U-образную кривую. Участие замужних женщин уменьшилось с переходом от аграрного к индустриальному обществу в начале XIX века, но затем начало увеличиваться с ростом сектора услуг в начале XX века. Голдин объяснила эту закономерность результатом структурных изменений и развития социальных норм, касающихся обязанностей женщин по дому.

«Сейчас разрыв в доходах между женщинами и мужчинами в странах с высоким уровнем дохода составляет 10–20%, хотя во многих из этих стран действует законодательство о равной оплате труда, а женщины часто более образованы, чем мужчины. Почему это? Голдин пытается ответить именно на этот вопрос, и среди прочего ей удается найти одно ключевое объяснение: родительство», — говорится на сайте Нобелевского комитета.

Исторически несовпадение в доходах между мужчинами и женщинами объяснялось различиями в образовании и выборе профессии. Голдин доказала, что в настоящий момент основная часть этой разницы в заработках приходится между женщинами одной и той же профессии и что она в основном возникает с рождением первого ребенка.