Новак рассказал о снижении цен на топливо в «мелком опте» на 8% в среднем по РФ

Введенный в России запрет на экспорт топлива помог насытить внутренний рынок.

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Об этом в ходе заседания кабмина заявил вице-премьер Александр Новак. По его словам, к сегодняшнему дню цены на топливо снизились уже в 81 регионе РФ.

«Правительством 21 сентября был введен временный запрет экспорта бензина и дизельного топлива, принятая мера показала свою эффективность. Ограничения помогли насытить внутренний рынок, что оказало положительное влияние на цены», — констатировал зампред правительства.

Он отметил, что стоимость бензина и дизельного топлива на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже снизилась на 16-21% соответственно. «В мелком опте и на нефтебазах, по данным Минэнерго, цены на дизель снизились в среднем на 6,3 тыс. рублей за тонну, по стране — это примерно на 8%. Снижение зафиксировано в 81 субъекте Российской Федерации», — подчеркнул вице-премьер.

С 21 сентября российский кабмин ввел запрет на экспорт бензина и дизельного топлива, после чего Александр Новак доложил президенту РФ Владимиру Путину о стабилизации ситуации на внутреннем рынке нефтепродуктов.