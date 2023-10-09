Минэкономразвития оценило охват населения новых регионов услугами МФЦ в 60%

Одними из основных тем VII Всероссийского форума многофункциональных центров государственных и муниципальных услуг стали клиентоцентричность и работа МФЦ в новых регионах. Об этом заявил и. о. директора Департамента обеспечения качества предоставления госуслуг населению и выполнения государственных функций Минэкономразвития РФ Кирилл Албычев.



«Тема клиентоцентричности проходит красной линией через всю повестку форума. Эта работа выстраивается вокруг человека и в его интересах, чтобы все государственные услуги и сервисы были доступнее и качественнее. Здесь важно так наладить взаимодействие, чтобы предвосхитить ожидания гражданина», — рассказал Албычев.



По его словам, наработанная за 15 лет практика оказания госуслуг позволила в сжатые сроки достичь широкого охвата жителей новых регионов услугами МФЦ.



«У нас есть два фронт-офиса — интернет-портал госуслуг и сеть центров “Мои документы”. Системе уже 15 лет. К 2015 году мы достигли охвата 90% населения страны. Недавно подключились новые территории, и менее чем за год мы охватили 60% населения этих регионов, обслужив более миллиона граждан. Это хороший показатель, который стимулирует дальнейшее повышение качества предоставления услуг», — отметил Албычев.



На полях форума пройдёт церемония награждения победителей конкурса «Лучший многофункциональный центр России» 2022 года. Как подчеркнул Кирилл Албычев, благодаря инициативам региональных команд улучшается качество работы МФЦ по всей России.



«Кроме традиционной работы, которая стандартизирована и расписана, хочется поблагодарить команды на местах за то, что у них есть факультативная повестка. Они работают по целому ряду направлений, где можно улучшить качество услуг. Есть также отдельные практики с мерами поддержки разных целевых аудиторий. Сегодня как раз будем обсуждать практики, сформировавшиеся за текущий год», — заключил Албычев.