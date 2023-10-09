Первенство в подорожании газа перехватили США

На традиционно стабильном рынке США фьючерсы достигли восьмимесячного пика. Этот восходящий тренд подпитывается сокращением производства топлива, ростом экспорта и ожиданиями начала отопительного сезона.

Статья по теме: У цен на газ остался единственный драйвер

Никуда не ушел и «австралийский фактор». Еще на прошлой неделе казалось, что трудовые споры на экспортных предприятиях по производству СПГ в Западной Австралии урегулированы, но появилась информация о том, что работники этих предприятий, принадлежащих компании Chevron, готовы возобновить протестные действия.

Кроме того, по технологическим причинам сокращаются поставки топлива на внутренний рынок США.

Тем временем Совет по надежности электроснабжения штата Техас (ERCOT) предупреждает о предстоящем солнечном затмении 14 октября, которое может временно снизить выработку солнечной энергии. Хотя это событие приходится на выходные, что снижает его влияние на ситуацию, оно выявляет зависимость от газовых генераторов для восполнения дефицита возобновляемых источников энергии.

За последний год на долю газа приходилось почти 45% от общего объема электроэнергии, вырабатываемой ERCOT, и этот показатель возрастает при любых перебоях в производстве электроэнергии из возобновляемых источников.

Котировки американского природного газа прибавили более 20℅ за истекшую неделю на рынке спот и находятся на уровне 3,633 долл./mmbtu, что является новым многомесячным максимумом, подтверждает финансовый аналитик маркетплейса «Финмир» Александр Соловьев. В минувшую пятницу цены резко пошли вверх, поскольку Австралия объявила о продолжении забастовок.

Такое сокращение предложения вкупе с установившейся в Европе и США холодной погодой будет и дальше подталкивать цены вверх.

Начавшийся в выходные ближневосточный конфликт также способствовал обновлению максимумов из-за возросшей волатильности на рынках. После такого бурного роста, полагает Александр Соловьев, цена может технически скорректироваться до уровня 3,45 долл., после чего продолжит восходящий тренд до сопротивления 3,833 долл. Преодоление этого уровня откроет дорогу к психологическому уровню 4 долл.

В Европе ситуация складывается, в том числе, под влиянием проблем на Ближнем Востоке. Это обострило ситуацию на рынках сырья в целом, и СПГ-поставки могут пострадать в первую очередь, полагает он.

Проблем рынку, в частности, добавляет закрытие в воскресенье газопровода, соединяющего Финляндию и Эстонию. Прокачка топлива по нему была остановлена из-за предполагаемой утечки. Ремонт, как пишет Reuters со ссылкой на оператора финской газовой системы Gasgrid, может занять несколько месяцев, если нарушение герметизации подтвердится, И хотя как Elering, так и Gasgrid уже заявили, что их потребители продолжают получать газ из других источников, этот газ еще надо чем-то заменить в преддверие зимы, что очень не просто.

Таким образом, на предстоящей неделе рынок природного газа сохранит свой «бычий настрой», в значительной степени под влиянием перебоев с поставками и растущего спроса, вызванного прогнозируемым похолоданием, считает Александр Соловьев.

С начала октября в США наблюдается восстановление цен, подтверждает аналитик отдела макроэкономического анализа управления инвестиционного консультирования и финансового планирования «Финам» Оксана Лукичева, что связано с сезонными факторами (спрос начал расти, в том числе экспортный), а также со снижением выработки гидроэлектроэнергии на Тихоокеанском северо-западе США. В этом регионе из-за засухи запасы воды упали до 22-летнего минимума, но ожидается их восстановление в 2024 году.

В США стоимость газа в Henry Hub (фьючерсы на CME) в прошедший период выросла на 14%, до 2,34 долл./mmbtu (117,2 долл. за 1000 кубометров), указывает она. Запасы природного газа в американских ПХГ, по данным Минэнерго США, по состоянию на 29 сентября выросли на 11,6% к уровню прошлого года и были на 5,3% выше уровня за последние пять лет, указывает Оксана Лукичева. Отмечалось пополнение запасов в течение недели, что свидетельствует о продолжении «сезона пополнения запасов». Предполагается, что к концу сезона в октябре 2023 года запасы газа в ПХГ достигнут 3,8 трлн куб. футов (сейчас 3,445 трлн куб. футов).

Frepoort LNG запросил разрешения у FERC на возвращение Дока № 2 в коммерческую эксплуатацию. Delfin LNG получил от FERC разрешение на 4 года на ввод своих экспортных объектов в эксплуатацию до сентября 2027 года.

Но рост экспортных поставок будет поддерживать цены на газ на внутреннем американском рынке. Также рынок будет получать поддержку от сезонных факторов в ближайшие месяцы.

Стоимость природного газа в Азии на базисе JKM слегка понизилась до 14,075 долл./mmBTU или $494 за 1000 кубометров на фоне продолжающегося пополнения запасов азиатскими потребителями. Пакистан борется с дефицитом газа в стране (поставки газа по домам будут осуществляться только 8 часов в сутки) из-за падения внутреннего производства. Пакистан заключил сделку с компанией Vitol о поставке СПГ по цене 15,97 долл./ mmBTU, и готов к заключению еще одного долгосрочного контракта.

При этом забастовки в Австралии кратковременно снизили производство газа, подтверждает эксперт. Также, согласно отчету правительства страны, ожидается падение экспорта СПГ в 24/25 финансовом году до 79 млн тонн в год против 82 млн тонн в год в 22/23 финансовом году. Для компенсации снижения производства утверждены новые проекты по бурению газовых скважин, отмечает Оксана Лукичева.

Что касается Европы, то она чувствует себя сейчас достаточно уверенно, полагает Оксана Лукичева. Цены на базисе TTF на прошедшей неделе снизились на 8,6%, до 138 долл. за 1000 кубометров, что было связано с пока еще сезонно низким потреблением. Отопительный сезон в Европе пока не начался, погода мягкая, что снижает потребность в электроэнергии.

Запасы газа в европейских ПХГ по состоянию на 7 октября составляли 96,9%, увеличившись к прошлой неделе на 0,2%, что отражает готовность региона к началу зимы.

При этом Европа активно покупает российский СПГ, хотя и ведутся разговоры о запрете поставок. По данным S&P, экспорт СПГ из РФ в сентябре составил 1,78 млн тонн, из которых 34,5% ушло в Китай, 17,5% — в Испанию, 15,2% — в Бельгию.

Кроме того Оксана Лукичева обращает внимания на усилия европейцев по развитию газовой инфраструктуры в попытках компенсировать выпавшие объемы российского трубопроводного газа и нивелировать риски.

Так, Еврокомиссия одобрила финансирование в размере 106 млрд евро на строительство плавучего терминала СПГ в греческом порту Александропулис, отмечает аналитик. А Венгрия и Словения подписали меморандум о строительстве газопровода мощностью 0,44 млрд куб метров в год, который позволил бы Венгрии получать СПГ с итальянских терминалов, чтобы снизить зависимость от поставок по украинскому маршруту.