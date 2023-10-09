Песков отметил очевидность того, что западное оружие для Киева распространяется по всему миру

Вооружения, которые поставляются Западом Украине, распространяются по всему миру.

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На это указал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Очевидно, что сотни тысяч тонн вооружений, которые коллективный Запад направляет на территорию Украины, не полностью оседают там, часть из них оружейными баронами распродается по всему миру, неся, кстати, в разные страны мира и в разные регионы мира смертельную опасность», — цитирует представителя Кремля «Интерфакс».

Уточняется, что пресс-секретаря главы государства попросили прокомментировать сведения о том, что в зоне палестино-израильского конфликта обнаружилось украинское оружие.

Песков отметил, что Израиль располагает необходимой разведывательной инфраструктурой, чтобы выявить источники поступления в зону конфликта оружия. «Очевидно, что израильтяне будут детально изучать источники поступления этого вооружения в этот регион. Израиль имеет всю необходимую разведывательную инфраструктуру для того, чтобы выяснить, откуда взялось то или иное вооружение», — сказал Песков.