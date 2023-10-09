Путин поручил ускорить либерализацию экспорта сжиженного природного газа

Президент РФ Владимир Путин поручил внести проект «Мурманский СПГ» в стратегические документы отрасли и ускорить либерализацию экспорта сжиженного природного газа.

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Об этом на заседании комитета Госдумы по энергетике сообщил министр энергетики Николай Шульгинов, пишет «Интерфакс»

По словам председателя комитета Павла Завального, после принятия законопроекта о либерализации экспорта СПГ директивный срок установлен до 1 ноября. Таким образом, он должен быть рассмотрен Госдумой до конца текущего месяца.

Завальный отметил, что кабмин в своем заключении в целом поддержал инициативу, предоставив три существенных замечания, которые вошли в проект заключения комитета.

Законопроект внесен в июле группой депутатов по итогам поездки членов парламента в Мурманск. Авторы инициативы предлагают допустить к экспорту СПГ проекты без привязки к конкретному месторождению без расширения субъектного состава экспортеров. Таким способом, среди прочего, может быть оформлен экспортный доступ проекта «Мурманский СПГ».

Комитет продолжит обсуждение документа на следующей неделе, 17 октября, передает агентство.