Россия покажет лучшие климатические проекты в Дубае

Российское партнерство за сохранение климата совместно с Глобальным договором ООН провели круглый стол на тему «Климатическая повестка в контексте устойчивого развития России». В нем приняли участие представители российского бизнеса и научного сообщества. Они обсудили наиболее актуальные темы в контексте устойчивого развития страны, которые, в частности, представит российская делегация на международном климатическом саммите ООН COP28. Так, эксперты поговорили о влиянии глобальных трендов на климатическую повестку страны, а также о ключевых проектах и инициативах в этой сфере.

«Повестка устойчивого развития и климатическая повестка — для нас неисключаемы, российский бизнес продолжает оставаться им приверженным и ответственным, — подчеркнула исполнительный директор Национальной сети Глобального договора ООН Наталья Дорпеко. — Конечно же, нам важно сохранять, восстанавливать, начинать новые партнерства по климатической повестке. Также мы видим очень важным продемонстрировать международному сообществу, что мы реализуем эту повестку не только в бизнес-процессах — мы говорим о том, что она становится неотъемлемой частью благополучного будущего».

Одна из наиболее актуальных тем сейчас — это развитие рынка углеродного регулирования. Инструментов у этого рынка пока что два — это сертификаты низкоуглеродной энергии и углеродные единицы.

Первый инструмент очень развит в мире — в 2020 году на наш рынок пришла международная система торговли низкоуглеродными сертификатами I-REС. Компания Эн+ присоединилась к этой системе и успела продать более 1,7 млн сертификатов до того, как I-REС виду геополитических обстоятельств приняла решение уйти из России. Но спрос на сертификаты остался, и сейчас в стране разрабатываются собственные системы сертификации.

«Появился Национальный добровольный стандарт от группы компаний Carbon Zero, свой стандарт также разрабатывает Сбербанк — на ВЭФ мы подписали с ними соглашение по выпуску сертификатов. В любом случае мы приветствуем плюрализм, потому что для рынка хорошо, когда существуют разные системы обращения сертификатов», — отметил директор по устойчивому развитию Эн+ Антон Бутманов.

Рынок углеродных единиц заработал в России в прошлом году. Его участники регистрируют климатические проекты, а затем выпускают углеродные единицы в обращение и проводят с ними сделки. Так, компания «РусГидро» реализовала часть углеродных единиц, полученных от климатического проекта на Владивостокской ТЭЦ-2 после ее перевода с угля на природный газ.

«Углеродная биржа в России проработала год, и за это время на ней стартовало семь климатических проектов. Ожидается, что в совокупности они дадут выпуск в размере 2 млн углеродных единиц. Из уже выпущенных и внесенных в реестр единиц на наши приходится 75% , также кроме нас на рынке уже есть другие игроки, которые выпускают углеродные единицы. Поэтому углеродное регулирование в России будет однозначно будет развиваться», — рассказал начальник управления производственного инжиниринга «РусГидро» Александр Краевой.

Что касается климатических проектов, их важным направлением занимается один из крупнейших производителей алюминия - «РУСАЛ». На ПМЭФ компания подписала большое соглашение по вторичному обводнению водно-болотных угодий в Ленинградской области. Поскольку торфяные болота занимают значительные площади региона, такая процедура поможет снизить пожароопасность и уменьшить выбросы парниковых газов на территориях. Это станет одним из ключевых мероприятий Плана адаптации к изменениям климата в Ленобласти.

«Надеемся, что у нас будет возможность показать весь потенциал подобных соглашений. Для нас они важны как диверсификация климатического портфеля, который мы в данный момент пересматриваем. И по нашим расчетам, водно-болотные угодья — один из самых привлекательных вариантов реализации климатических проектов», — отметила директор по устойчивому развитию «РУСАЛ» Ирина Бахтина.

«Раньше от России никто не говорил о торфяниках, все говорили о лесах, технологических климатических проектах, но теперь, когда мы говорим о водно-болотных угодьях, это вызывает неподдельный интерес у наших партнеров. Поэтому мы считаем, что в этом направлении нужно двигаться и дальше, потому что у России есть огромный потенциал, в рамках которого можно работать на высоком уровне», — добавил директор Центра технологий устойчивого развития Юрий Фурса.

Также в рамках круглого стола эксперты обсудили образовательный трек. Руководитель направления центра международных партнерств Корпоративной академии Росатома Александр Кормишин отметил, что повестка образования в вопросах изменения климата сегодня все больше набирает обороты, и в этом плане крайне важна интеграция молодежи в повестку.

«Молодежь сегодня — одна из ключевых групп интересов, которая участвует в повестке изменения климата фактически на равном уровне с компаниями. Она довольно экспертна, ее привлекают к дискуссиям и к ней прислушиваются. Но при этом молодежь по-другому коммуницирует, поэтому для них важно создавать специальные молодежные медиа, платформы, организации, которые помогут им донести свою точку зрения», — добавил спикер.

Декан Факультета географии и геоинформационных технологий НИУ ВШЭ Николай Куричев, в свою очередь, обратил внимание на тот факт, что нам также нужно делать упор на фундаментальное образование для молодежи. По его мнению, полноценное профессиональное образование по климатической тематике — одно из главных узких мест в России, которое мешает нам двигаться вперед. Потому что специалистов мало, и до самого недавнего времени в стране фактически не было образовательных программ, которые могли бы специально готовить таких людей. Только за последние несколько лет такие направления появились в МГИМО и ВШЭ. Речь идет и о необходимости специальных курсов и программ в рамках других специальностей.

«Это очень большой шаг вперед, мы начинаем действительно системно готовить профессионалов, привлекая для этого лучших специалистов рынка. Но нужно двигаться дальше, продвигать это направление в регионах, делать программы дополнительного образования», — прокомментировал спикер.

Он также отметил, что как правило, людей мотивирует идти в экологические специальности сама природа. Задача преподавателей — подхватить это и направить в нужное русло.

«Главная миссия высшего образования — рассказать людям, что им на самом деле нужно. В той точке, когда человек сам еще не в состоянии осознать эту потребность, потому что ему не хватает контекста и глубоких фундаментальных знаний. И тогда действительно у нас будут не только точечные инициативы. Мы должны выпускать специалистов, которые будут говорить на профессиональном языке и глубоко разбираться в климатических вопросах», — подытожил Куричев.

Ольга Санарова, представитель Российского партнерства за сохранение климата, отметила, что протокол по итогам обсуждения будет направлен в Минэкономразвития для включения тем в повестку делегации на COP 28.