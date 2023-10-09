Российские военные уничтожили пункт управления беспилотниками ВСУ под Херсоном

Соединения группировки войск «Днепр» уничтожили около населенного пункта Садовое под Херсоном украинский пункт управления БПЛА.

Об этом пишет ТАСС со ссылкой на представителя оперативных служб региона.

«В результате огневого поражения соединениями группировки войск "Днепр" на херсонском направлении уничтожены 120-мм минометный расчет и боекомплект к нему в районе населенного пункта Понятовка, потери ВСУ в живой силе — трое погибли и шестеро ранены; 120-мм минометный расчет и боекомплект к нему, одна единица автомобильной техники выведена из строя в районе населенного пункта Антоновка, потери ВСУ — пять погибших и двое раненых. [Уничтожен] пункт управления БПЛА с антенно-модульным устройством в районе населенного пункта Садовое, потери ВСУ в живой силе — двое погибших», — рассказал собеседник агентства.

По его словам, в островной зоне ликвидирована позиция ВСУ, где находились семь боевиков; на Каховском направлении уничтожен пункт временной дислокации одного из подразделений с десятью военнослужащими, семеро ранены.

Сообщается, что накануне, 8 октября, в течение дня украинские военные выпустили из ствольной артиллерии по населенному пункту Казачьи Лагеря 16 снарядов. По Песчановке выпущено семь снарядов, по Алешкам 18, по селу Крынки 12, по Кардашинке — пять.

«В течение ночи киевский режим продолжил обстреливать гражданскую инфраструктуру в населенных пунктах Новая Каховка, Каховка, Алёшки, Голая Пристань, Казачьи Лагеря, выпустив в общей сложности 27 снарядов из ствольной артиллерии», — отметил представитель оперативного ведомства. Он добавил, что информация о возможных жертвах среди гражданского населения и разрушениях инфраструктуры уточняется.