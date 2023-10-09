«Щедрый» Байден

Британское издание The Telegraph со ссылкой на свои источники в администрации президента США Джо Байдена сообщает о том, что Белый дом якобы готовит обращение к Конгрессу о предоставлении Киеву крупного пакета для помощи с целью обеспечения финансовых и военных потребностей Украины до президентских выборов в Соединенных Штатах, которые пройдут в ноябре 2024 года. По словам источников издания, размер запрашиваемого Белым домом пакета финансирования составить 100 млрд долларов.

Однако последние события, происходящие в самих США и в мире в целом, свидетельствуют о том, что если все же Байден и попросит Конгресс выделить на украинские нужды 100 млрд долларов, то вряд ли Киев их получит.

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Во-первых, на данный момент Белому дому фактически некого просить. После того как спикер палаты представителей Конгресса США республиканец Кевин Маккарти (впервые в американской истории) был отправлен в отставку, парламент оказался фактически парализован. Инициатором его отставки стали представители крайне правого крыла Республиканской партии, сторонники экс-президента США Дональда Трампа, недовольные принятием проекта временного федерального бюджета.

Временный спикер палаты представителей США республиканец Патрик Макгенри может лишь вести заседания, посвященные избранию нового, постоянного спикера нижней палаты Конгресса. Судя по эпопее с выборами спикера в январе этого года, когда Кевин Маккарти был избран лишь с 15-й попытки, процесс избрания главы нижней палаты Конгресса может затянуться на неопределенный срок.

Во-вторых, республиканское большинство в палате представителей за год до президентских выборов явно не горит желанием идти навстречу просьбам президента-демократа. Напомним, что 30 сентября палата представителей отказалась принимать утверждать федеральный бюджет США (новый финансовый год начался 1 октября) и приняла временный бюджет всего на полтора месяца.

В этот документ не были включены запрашиваемые Белым домом 24 млрд долларов на помощь Украине. Палата представителей также не пожелала пойти на компромиссный вариант о выделении Киеву 6 млрд долларов, предложенный Сенатом, и не включила во временный бюджет ни цента на финансирование Украины. Но самое забавное состояло в том, что Байден не ветировал этот закон, а быстро его подписал, вызвав сомнения в своем желании далее финансировать Украину.

А в-третьих, последние события в Израиле могут поставить крест на желании (если такое вообще есть) Конгресса и президента США предоставлять военную и финансовую поддержку Украине. Глава Белого дома уже распорядился выделить Израилю дополнительную помощь, но ее объемы почему-то (в отличие от украинской) не раскрываются. По данным издания POLITICO, Байден пообещал израильским властям неограниченную военную поддержку. «Скажите нам, что вам нужно, и вы получите это», – цитирует издание неназванного израильского представителя.

POLITICO сообщает, что прежде всего будут использованы американские военные склады на территории Израиля (созданные на случай большой ближневосточной войны). Но как раз часть вооружений и боеприпасов из этих складов недавно была передана американцами Украине, что подорвало обороноспособность Израиля. По сообщению CNN, Израиль в первую очередь запросил у США высокоточные бомбы и средства ПВО, получения которых сейчас добивается Киев.

Выбирая между необходимость оказать помощь Украине или Израилю, американский президент и Конгресс явно сделают выбор в пользу своего ближайшего союзника на Ближнем Востоке.