Столь широкого диапазона для прогнозов по рублю еще не было

Сегодняшнее утро было очень благоприятно для российских инвесторов – из-за обострения ситуации вокруг Израиля резко взлетели цены на все сырьевые активы. В частности, нефть в ходе азиатских торгов подорожала более чем на 3,5% и стоила около $87,5 за баррель.

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Однако рубль весь сырьевой позитив проигнорировал, начав падать с самого открытия рынка. Апогей снижения пришелся на обед, когда российская валюта обновила августовские минимумы: в моменте курс превышал отметку 102,3 руб. за доллар (до сегодняшнего дня в этом году максимальных значений в 101,75 руб. доллар достигал в середине августа.

Но после этого рубль начал мощно укрепляться без каких-либо на то новостных поводов, по итогам дня подорожав относительно доллара на 1,1%. Последняя сделка прошла по котировке 99,3225 руб. за доллар.

Объемы торгов на валютном рынке были максимальными с середины сентября, составив, в частности, по паре доллар-рубль расчетами «завтра» 138,5 млрд руб.

Многие аналитики напоминают, что в октябре Минфин ждет от нефтегазовых экспортеров рекордных более полутриллиона дополнительных налоговых платежей. Поэтому в этом месяце нефтяникам нужно будет продать намного больше валюты, чем ранее.

Вероятно, кто-то из «крупняка» начал сбрасывать доллары и юани заранее, пользуясь благоприятным курсом. Не исключено также, что монетарные власти «попросили» кого-то из госкомпаний активизироваться на валютном рынке, чтобы не допустить зарождения паники.

Однако не стоит думать, что все угрозы для рубля ушли в прошлое.

Аналитики БКС на основе оценок ликвидной денежной массы и доступных России валютных резервов определили монетарный курс в районе 105 руб. за доллар.

Если принять во внимание, что в ноябре-декабре расходы бюджета значительно вырастут и тем самым увеличат денежную массу, а объем резервов останется неизменным, то «справедливый» курс рубля сдвинется еще ниже.

Но многое будет зависеть от цен на нефть, которые сегодня к закрытию торгов на Московской бирже выросли на 4% до $88 за баррель. Нефть же, в свою очередь, будет остро реагировать на ситуацию в Израиле.

«Конфликт может стать поводом для Запада усилить давление на иранский экспорт нефти. Или же сам Иран ответит силой: он раньше уже грозился закрыть Ормузский пролив, через который проходит 40% мирового экспорта нефти. Саудовская Аравия наверняка тоже не останется в стороне, если запахнет жареным», – предупреждают аналитики компании InvestFuture.

«В худшем случае мир ждет повторение 1973 года. Тогда произошло крупнейшее столкновение вокруг Палестины – Война Судного Дня. Нефть подорожала в 4 раза, потому что арабские страны отказались продавать нефть на Запад союзникам Израиля», – напоминают они.

Пока такое развитие событий выглядит маловероятным. Соответственно, прогнозы того, как скажется гипотетический рост нефти до $300-400 за баррель на отечественной экономики, тоже как минимум преждевременны. Можно только оговориться, что последствия этого не были бы однозначными, ну а рубль ушел бы к отметкам 30-40 руб. за доллар, что стало бы шоком для большинства экспортеров и проложило дорогу импорту.

Индекс Мосбиржи может пойти на штурм

Сегодня же выросшая нефть поддержала рынок акций, который вырос по Индексу Мосбиржи на 0,7%.

Из наиболее ликвидных акций лучший результат продемонстрировали бумаги «Роснефти» (+3,2%), в период общей коррекции в течение первых двух декад сентября падавшие опережающими рынок темпами.

Техническая картина по «Роснефти» очень сложная. Акции компании вошли в зону сопротивления 552-564 руб., а следующая, более мощная преграда лежит в районе 582 руб.

С другой стороны, акции «Роснефти» среднесрочно сильно отстают от «Газпромнефти», которые с августа периодически обновляют исторические максимумы. Сегодня главная «дочка» «Газпрома» сделала это еще раз, подорожав на 1,7%. Бумага пытается закрепиться выше верхней границы краткосрочного боковика.

«Черными воронами» на «зеленом» Индексе Мосбиржи стали сегодня черные металлурги, несмотря на рост мировых цен на металлы, торговавшиеся намного хуже рынка. Акции НЛМК даже вошли в десятку аутсайдеров дня.

«Бумаги металлургов дешевеют на ожиданиях штрафа от ФАС за необоснованное повышение цен на арматуру в 2021 году. Глава антимонопольного ведомства 6 октября заявил, что минимальным штрафом им не отделаться, так как они получили сверхприбыль за 2022 год. При этом для бизнеса металлургов особенно болезненным оказалось введение “курсовой ренты”: на фоне укрепления доллара к рублю они обязаны увеличивать налоговые отчисления в госбюджет», - поясняет ситуация с бумагами сектора аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов.

Отчасти слабость сталеваров связана с недостатком капитала для инвестиционных покупок. В такой ситуации инвесторы продают менее перспективные бумаги и перекладываются в те, которые могут сильно вырасти в самые ближайшие дни.

Подтверждением этого служат прокатившиеся сегодня распродажи в акциях Московской биржи (-0,9%) и «Сургутнефтегаза» (ап -1,3%, ао -0,9%). Еще на прошлой неделе эксперты называли эти бумаги одними из самых перспективных для среднесрочных вложений.

В целом же Индекс Мосбиржи продолжает оставаться в широком боковике с границами 3000-3300 пунктов по Индексу Мосбиржи. Если нефть продолжит дорожать, то завтра рублевый индикатор отечественного рынка акций начнет штурмовать промежуточное сопротивление 3200 пунктов, в 26 пунктах ниже которого он завершил торги в понедельник.