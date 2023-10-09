Минобороны РФ сообщило о масштабных потерях ВСУ на Донецком и Южно-Донецком направлениях

Министерство обороны РФ рассказало о ходе специальной военной операции.

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«На Донецком направлении подразделения "Южной" группировки войск во взаимодействии с авиацией и артиллерией отразили три атаки украинских подразделений в районах населенных пунктов Курдюмовка и Водяное Донецкой Народной Республики. Кроме того, нанесено поражение живой силе и технике противника в районах населенных пунктов Клещеевка и Андреевка Донецкой Народной Республики. Потери противника составили до 140 украинских военнослужащих убитыми и ранеными, три боевые бронированные машины и два автомобиля», — указывается в сводке ведомства.

На Запорожском направлении пресечена деятельность диверсионно-разведывательной группы ВСУ в районе населенного пункта Вербовое, уничтожены более 15 украинских боевиков; на Купянском направлении отражены пять атак противника, потери украинской стороны составили до 170 военнослужащих, рассказали в Минобороны.

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Сообщается также, что на Краснолиманском направлении отражены две атаки ВСУ в районе населенного пункта Червоная Диброва (ЛНР), потери противника составили до 45 военных.

«На Южно-Донецком направлении подразделения группировки войск "Восток" во взаимодействии с армейской авиацией и артиллерией отразили атаку 128-й бригады территориальной обороны в районе населенного пункта Приютное Запорожской области и нанесли огневое поражение украинским подразделениям в районе населенного пункта Старомайорское Донецкой Народной Республики. Общие потери противника на данном направлении составили до 200 украинских военнослужащих убитыми и ранеными, боевая машина пехоты, две боевые бронированные машины, два автомобиля, а также гаубица Д-20», — говорится в сводке Минобороны.

На Херсонском направлении в результате огневого поражения потери противника за сутки составили до 60 военнослужащих, три автомобиля, а также гаубица Д-30, отмечается в сообщении российского оборонного ведомства.