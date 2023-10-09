Топливный кризис: либералы готовятся зарезать «курицу, несущую золотые яйца»?

Не исправляя чудовищный «налоговый маневр», с 2019 года перенесший налогообложение с экспорта сырой нефти и нефтепродуктов на внутренний рынок, оно устранило первопричину нынешнего кризиса, вернувшись к выплатам по «топливному демпферу» с 1 октября.

Кроме того, частично был снят запрет на экспорт дизтоплива по трубопроводам для тех, кто поставляет на внутренний рынок не менее половины производимого. Для обеспечения не входящих в нефтяные компании заправок повышены нормативы обязательных продаж нефтепродуктов на бирже.

Важным моментом является также введение заградительной экспортной пошлины для перепродавцов топлива. Ведь во многом именно непорядочные трейдеры, или, как их именуют в официальных документах, «серые экспортеры», взвинтили биржевые цены на нефтепродукты, скупая их с целью дальнейшей перепродажи за рубеж. К подобной ситуации привела устоявшаяся на бирже система, при которой отсутствует прозрачность биржевых сделок. Это позволяет недобросовестным компаниям-перекупщикам приобретать продукцию на бирже, а затем перепродавать и получать с этого максимальную прибыль. В этом контексте стоит вспомнить историю 2018 года, когда нефтяные компании назвали брокера «Солид-товарные рынки» бенефициаром создания искусственного ажиотажа на топливном рынке.

По сути, утверждение правительством новых мер является признанием того очевидного для всех (кроме профильных ведомств) факта, что почти двукратное снижение демпферных выплат нефтяникам было ошибкой, приведшей к скачку цен и дефициту. Минфин «нарисовал» профицит бюджета – ценой реальной угрозы дестабилизации всей экономики, и в очередной раз ему за это ничего не будет.

Более того: на прошлой неделе он сообщил, что за январь-сентябрь 2023 года выплаты по топливному демпферу превысили 1,1 трлн руб. Ряд медиа особо выделил беспрецедентные выплаты сентября – почти 300 млрд руб. Мол, Минфин не при чем, он все делает правильно.

Однако теперь стоит сказать о еще одном факте о демпфере. Мало кто в публичном пространстве обращает на это внимание (а Минфин скромно умалчивает), но фонд, из которого проводятся демпферные выплаты, формируется именно нефтяниками – из уплачиваемого ими налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ). Только за первые девять месяцев этого года добычные компании выплатили в бюджет РФ свыше 5 трлн рублей.

При этом по бюджету обратный демпфер должен был составлять более 30% налога на НДПИ, выплачиваемых нефтяными компаниями государству. Однако за январь-сентябрь он едва превысил 20%.

Кроме того, Минфин тактично не сообщает, что именно для нефтяных компаний выплаты по демпферу за сентябрь должны были сократиться почти вдвое. Казалось, после отмены безумного решения эта сумма должна была быть добавлена к демпферу в октябре, - но этого не случится: решение о его сокращении в сентябре привело к взлету внутренних цен на нефтепродукты и, поскольку они превысили пороговый уровень, выплаты нефтяникам будут нулевыми.

Ущерб от дестабилизации рынка принципиально отличается для различных его участников. Так, сбыт нефтепродуктов «ЛУКОЙЛом» ориентирован на их экспорт по трубопроводам. «Сургутнефтегаз» экспортирует 85% производства дизтоплива. В то же время системообразующая «Роснефть» весь произведенный бензин «Евро-5» продает внутри страны.

Сильно различается и доля реализации нефтепродуктов (от производства) на бирже. По бензинам для «Лукойла» она составляет 14% производства, для «Газпромнефти» и «Сургутнефтегаза» - 13%, а вот у «Роснефти» – почти 24%. То есть новый норматив в 15% в настоящее время выполняет только одна компания. То же с дизтопливом: «ЛУКОЙЛ» и «Газпромнефть» продают на бирже по 9% производимого, «Сургутнефтегаз» - почти 10%, «Роснефть» - 22%. Новый норматив по дизелю – 12,5%.

«Роснефть» обеспечивает 39% продаж бензина, 40% дизтоплива и 68% мазута. Повышение обязательной доли биржевых продаж, конечно, разумно, - но, возможно, стоило бы установить эту планку хотя бы на уровне уже достигнутых 20%?

Налоговая нагрузка в нефтяной отрасли сейчас является максимальной среди всех отраслей российской экономики: по итогам 2022 года - 78%. Общий же уровень изъятий с учетом роста затрат на транспорт, электроэнергию (тарифы которых в основном регулируются государством) и банковские кредиты превышают 90%. Стоит вспомнить, что одна «Роснефть» за 5 лет пополнила бюджет на 18 трлн.руб..

Похоже, Минфин, помимо организации «на ровном месте» текущего топливного кризиса, последовательно и эффективно работает «на перспективу», на истощение инвестиционного потенциала нефтяной отрасли и, соответственно, на подрыв базы российской экономики в будущем. За последние годы было принято 18 решений по повышению налоговой нагрузки на нефтяников, изъявших из отрасли более полутора триллионов рублей, предназначавшихся для инвестиционных программ.

По сути, наряду с текущими, легко исправимыми кризисами привластные либералы готовят значительно более глубокие, системные, - преодолеть которых авральными решениями, пусть даже и не запоздалыми, уже не удастся.